Barão de Mauá divulga resultado do Vestibular de Medicina 2024 via ENEM e IB

O Centro Universitário Barão de Mauá é uma instituição de ensino superior privada com sede na cidade de Ribeirão Preto, interior de São Paulo.

Dentre os cursos de graduação oferecidos pela Barão de Mauá, podemos citar o curso de Medicina, muito ambicionado por estudantes de todas as partes do país.

No momento, o processo seletivo para o curso de Medicina está em andamento. Nesta quarta-feira, dia 01 de novembro, a Barão de Mauá divulgou o resultado do Vestibular de Medicina 2024.

Dessa maneira, para que você consiga acessar o resultado e entender quais deverão ser os seus próximos passos no processo seletivo, o artigo de hoje separou um resumo completo sobre o Vestibular de Medicina 2024 da Barão de Mauá. Vamos conferir!

Vestibular de Medicina Barão de Mauá: resultado é divulgado

Conforme havia sido indicado no cronograma oficial do processo seletivo, a Barão de Mauá divulgou o resultado do Vestibular de Medicina 2024 nesta quarta-feira, dia 01 de novembro.

Dessa forma, os candidatos que optaram pela modalidade “nota do ENEM” ou “Ingresso via IB (International Baccalaureate)” já podem conferir o resultado do processo seletivo no site da Barão de Mauá. A classificação geral está disponível em formato PDF no site e pode ser consultada por todos os estudantes. Porém, os candidatos que quiserem consultar o próprio desempenho no processo seletivo deverão clicar em “consultar resultado” e realizar login com o número de CPF cadastrado no momento da inscrição.

Ficou com alguma dúvida sobre o resultado? Acesse o edital do Vestibular de Medicina da Barão de Mauá e consulte mais informações.

Vestibular de Medicina Barão de Mauá: próximos passos



Segundo as informações divulgadas pela Barão de Mauá, os 45 participantes classificados deverão efetuar suas matrículas a partir das 8h do dia 03 de novembro até às 23h59 do dia 13 de novembro. Os 25 primeiros colocados serão matriculados para ingresso no curso no primeiro semestre letivo de 2024 e os outros 20 serão matriculados para ingresso no segundo semestre de 2024.

Além disso, a Barão de Mauá divulgou que irá convocar os candidatos que estão na lista de espera a partir do dia 14 de novembro. Serão convocados os candidatos a partir da 46º posição de acordo com a opção de início de curso no 1º semestre de 2024 para o melhor classificado. Os participantes da lista de espera convocados para matrícula terão prazo de 3 dias úteis para realizá-la.

Vestibular de Medicina Barão de Mauá: funcionamento do processo seletivo

Os candidatos poderiam participar do Vestibular de Medicina da Barão de Mauá por meio da nota obtida na prova do ENEM, Exame Nacional do Ensino Médio. Nesse caso, não seria necessário realizar nenhum tipo de prova.

Os estudantes que escolheram essa modalidade poderiam usar a nota obtida no ENEM entre os anos de 2020 e 2022.

Os estudantes também poderiam participar do Vestibular de Medicina da Barão de Mauá usando o certificado IB (International Baccalaureate). Nesse caso, os participantes deverão anexar o próprio certificado com a pontuação obtida durante a inscrição no processo seletivo.

Poderiam participar do Vestibular de Medicina através da modalidade IB todos os candidatos que obtiveram pontuação de ao menos 30 pontos no exame.

Por fim, os candidatos que optarem pela modalidade “concurso vestibular” realizaram uma prova presencial no dia 28 de outubro. A prova foi aplicada na Unidade de Comunicação, Negócios e Tecnologia da Barão de Mauá, na cidade de Ribeirão Preto, São Paulo.

A lista de candidatos aprovados na Barão de Mauá por meio dessa modalidade será divulgada somente no dia 14 de novembro.

Vestibular de Medicina Barão de Mauá: oferta de vagas

Nesta edição do Vestibular de Medicina, a Barão de Mauá está oferecendo 110 vagas para o curso de Medicina. As vagas serão distribuídas da seguinte forma:

60 vagas para ingresso no 1º semestre de 2024;

50 vagas para ingresso no 2º semestre de 2024.