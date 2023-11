Barcelona: A conversa transformadora do jogador do Barcelona Ferran Torres com o lutador do UFC: Eu quero ser como ele

Ferran Torres, Barcelona ala e internacional com o Seleção espanhola, deu ontem uma entrevista para o famoso podcast ‘The Wild Project’.

Numa conversa de mais de duas horas, o futebolista teve tempo para abordar diversos temas como a atualidade do clube, o seu desempenho nesta temporada e a importantíssima questão da saúde mental dos desportistas.

Porém, o que mais repercutiu foi quando o jogador falou sobre o aspecto psicológico. “A minha mentalidade mudou muito, agora sou uma pessoa diferente”, confessou o jogador.

Ele destacou que uma das viradas que trouxeram essa evolução foi uma conversa que teve com o lutador espanhol do UFC Ilia Topuria: “Cheguei como um Ferran e voltei como outro”.

Torres encontra Topúria

O jovem de 23 anos detalhou seu encontro com Topúria em sua viagem aos Estados Unidos: “Conheci Ilia Topuria e vi seu círculo de confiança e como sempre o fizeram acreditar que ele era o melhor e o apoio incondicional. Perguntei como ele via a luta e ele disse: ‘Ele não vai passar do primeiro round'”.

A mentalidade confiante e vencedora do lutador hispano-georgiano ressoou em Ferranque confessou abertamente que queria “ser como ele”.

O internacional espanhol afirmou que este encontro o levou a muitas reflexões. “Conversas internas com minha cabeça sobre ‘Eu quero ser o melhor Ferraneu quero ser como Ilia Topuria, eu quero ser indestrutível’. No final você acaba acreditando”, disse ele com um sorriso.

Após esta confissão, o atacante também revelou uma reflexão do seu psicólogo.

“Ele me diz que tenho um grande dom. Sou muito sensível e por isso tenho o poder de me congestionar e me fazer acreditar nas coisas com muita facilidade, tanto para o bem quanto para o mal”, explicou Ferran, antes de concluir que “adora o Ferran de hoje”.