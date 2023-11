Barcelona: a explosão de raiva de Lewandowski contra Lamine Yamal

Tele pressiona os jogadores do Barcelona, ​​como Xavi disse na conferência de imprensa, está no seu auge.

O jogo da equipe não convence e os resultados não são tão bons quanto gostariam.

E como resultado desse estresse, estamos vendo cenas como a testemunhada contra o Alavés entre Robert Lewandowski e Lamine Yamal.

O atacante polonês, que foi MVP com seus dois gols, ficou extremamente irritado com A mina quando ele escolheu terminar um movimento com um chute quando o Barcelona O atacante ficou completamente desmarcado na cobrança de pênalti.

O que Lewandowski disse a Lamine?

“Para o posto mais distante!” Lewandowski foi ouvido dizendo enquanto gesticulava com raiva para o jovem em imagens exibidas no programa ‘Deporte Plus’ da Movistar.

A mina tentou acalmar as coisas com o companheiro, mas naquele momento Lewandowski não estava com disposição para ouvir explicações.

Um desentendimento mais comum do que parece entre os jogadores durante uma partida dada a enorme pressão que sofrem em campo.

E se há uma coisa Lewandowski é conhecido desde a sua chegada, tem sido o seu bom entendimento com os membros mais jovens do plantel, como Gavi, Pedri e Lamine ele mesmo.