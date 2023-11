Barcelona: Barcelona tem pressa em assinar em janeiro: Vitor Roque a opção mais viável

Barcelona pretendo fazer uma ou duas jogadas na janela de transferências de inverno. Na semana passada houve uma reunião entre executivos do clube e LaLiga no qual foi confirmado que os Blaugrana têm espaço na sua folha salarial para fazer alguns acréscimos, uma vez que podem utilizar 80 por cento do salário de Gavi, uma vez que este tem uma lesão de longa duração.

Nos próximos dias eles informarão oficialmente LaLiga que eles usarão esse meio para trazer um jogador. É um passo importante porque já fazia um mês que a lesão ocorreu e se não comunicassem nesse período não teriam a opção de usar esses 80% para contratar um jogador.

Tudo indica que Vitor Roque será o jogador contratado. Conforme noticiou o MARCA, desde o início a direção desportiva do clube deixou claro que não iria substituir Gavi contratando outro meio-campista por considerar que no meio-campo tem jogadores suficientes para enfrentar a temporada. Roque já está contratado e consideram que a sua chegada em janeiro é importante para avançar o mais rapidamente possível na sua adaptação.

O ‘truque’ dos 80%

Há também um detalhe importante. Esses 80% que não contabilizam agora na massa salarial o fariam na próxima temporada. Valor que se soma ao que o reforço cobraria na temporada 24/25. Isso é um freio para evitar a vinda de outro jogador porque o gasto do próximo ano seria muito importante considerando que o clube quer contratar um pivô e manter os dois João.

Xavi, Laporta e DécoEFE

Xavi e Deco trabalhando juntos

Déco e Xavi querem levar o seu tempo antes de tomar uma decisão final. Eles querem ver o desempenho da equipe até o final do ano, antes da abertura do verão. Para ver se o meio-campo está realmente coberto com o que tem no elenco e confiando que não haja mais lesões que o obriguem a reforçar outra posição. Por isso, estão deixando a porta aberta para a chegada de um jogador, mas sem especificar quem será.

As palavras de Déco

“Xavi e eu estamos coordenados em relação ao mercado. Não vamos substituir Gavi porque não há outro jogador como ele no mercado e muito menos em janeiro. Veremos que posição iremos reforçar. Provavelmente optaremos por Vitor Roque, mas nada está decidido”, disse Deco no final do jogo em Vallecas.