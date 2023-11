Barcelona: Laporta confirma Xavi: Estamos com ele

John Laporta queria deixar de lado qualquer boato sobre O futuro de Xavi depois de Barcelona lutas recentes e as dúvidas que geraram.

Ele ainda explicou que conversou com o treinador antes e depois da partida em Vallecas.

Lionel Messi e sua família tentam curtir uma manhã em família na DisneyRoberto Ortega

“Conversamos com o treinador e sua comissão técnica. Temos plena confiança”, disse o presidente durante a apresentação do tradicional programa solidário da TV3, La Marato.

O presidente catalão não hesitou em reiterar que está orgulhoso de ter um treinador como Xavi liderando a equipe.

“Sempre disse que ele é o nosso treinador e que estamos com ele. Temos plena confiança”, afirmou. O presidente, com um discurso lento e reflexivo, quis acabar com qualquer especulação e concentrar todas as atenções Jogo de terça-feira contra o Porto.

“Estamos confiantes de que o jogo de amanhã correrá bem. Vejo-o muito motivado. Temos conversado antes e depois de Vallecas. Estamos cientes da situação em que nos encontramos há muito tempo”, explicou o advogado.

Laporta confiante na recuperação

Além disso, John Laporta está convencido de que a equipe vai mudar as coisas agora que Pedri e De Jong está de volta de lesão e disponível para Xavi.

“Agora ele tem todos os jogadores que sofriam de lesões de longa duração e isso lhe permite ter mais soluções. Ele conseguiu superar as coisas neste período em que teve tantas lesões e não foi fácil”, disse. O Barcelona só tem uma lesão de longa duração, a do Gavi. No caso de Ter Stegensua lesão não é tão grave.

Críticas à arbitragem

Após a apresentação de La Marat, John Laporta também se referiu a algumas decisões da arbitragem na partida contra o Rayo.

“Raphinha? Penso que todos concordamos que foi uma penalidade e Lewandowski também. Foram dois pênaltis muito claros”, disse. O advogado, porém, não quis se aprofundar no assunto e, quando questionado novamente, disse simplesmente que o time deve tentar vencer o Porto.

“O resto são águas passadas”, disse ele.