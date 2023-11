Barcelona: Os nervos levam a melhor sobre Xavi Hernandez Barcelona: Crise à vista?

Taqui ainda há muita competição e um longo calendário pela frente e Barcelona tem muitos recursos para disputar todos os troféus pelos quais disputa, mas a verdade é que sofreu uma queda ultimamente, que ameaça se tornar a primeira crise da temporada. Eles precisam de uma reação que seja tão imediata quanto enérgica.

O registo dos catalães nos últimos cinco jogos tem sido motivo de preocupação nos escritórios, no balneário e nas bancadas. Eles conseguiram duas vitórias estreitas (contra Alavés e Real Sociedad), duas derrotas (contra Real Madrid e Shakhtar) e um empate (no sábado contra Raio Vallecano).

Mas tão preocupante quanto estes resultados é a forma como a equipa de Xavi está a jogar, para desgosto do treinador, que optou por um estilo de jogo mais agressivo e direto. A aposta não está a correr como pretendia, embora o treinador esteja certo de que a situação, tanto a nível de resultados como de futebol, será ultrapassada. “Compreendo as críticas, mas podemos reverter isso. Temos tempo para tudo”, comentou após a partida em Vallecas.

O treinador reconheceu as deficiências da sua equipa, tanto a nível futebolístico como mental. E os jogadores também não fugiram da autocrítica. “Não jogamos bem. Não estamos no nível que podemos estar. Temos que trabalhar para melhorar”, disse Frenkie de Jong. O meio-campista holandês foi uma das novidades do onze titular contra o Rayo: jogou todos os 90 minutos, apesar de retornar ao time após dois meses afastado devido a uma lesão no tornozelo.

Pena de sobreposição, outro dos novos nomes do time titular devido à lesão na região lombar de Marc-Andre ter Stegen, também admitiu que o início do jogo foi instável. “A nível pessoal, estou muito feliz por ter jogado alguns minutos. E como grupo, sim, na primeira parte foi mais difícil para nós. ,” ele disse.

Porto e Atlético

Os Blaugrana são obrigados a reagir imediatamente. Na terça-feira eles hospedam Portoo rival mais difícil da fase de grupos do Liga dos Campeões em Montjuic, e não vencer geraria nervosismo e dúvidas para chegar à próxima fase. Na LaLiga, o próximo adversário é Atletico Madrid.