Barcelona: Riqui Puig, do Los Angeles Galaxy, critica Xavi por não usar jogadores locais

Xavi começou o jogo de domingo à tarde contra o Deportivo Alavés com um XI titular composto por Ter Stegen, Araujo, Kounde, Inigo Martnez, Cancelo, Gundogan, Fermn, Pedri, Lamine Yamal, Lewandowski and Joao Felix.

A presença de apenas dois jogadores locais no onze inicial foi criticada por Riqui Puigque não conseguiu uma vaga regular no Barcelona, ​​mesmo sob Xavi.

Como Riqui Puig deixou claro seu descontentamento?

O antigo Barcelona jogador deu um ‘like’ a uma publicação que destacou o fato de haver apenas dois jogadores formados nas categorias de base do La Masia selecionados para a equipe. Mais tarde, porém, ele deletou a postagem.

Riqui Puig deixou o Barcelona e foi para a MLS, para Galáxia de Los Angelesem agosto de 2022, com Xavi tendo treinado a equipe há cerca de seis meses.

O meio-campista catalão de 22 anos não conseguiu se firmar no time titular nem sob o comando do técnico nascido em Terrassa nem de treinadores anteriores.

Riqui Puig: “Messi veio aqui para viver o sonho americano”T. Afshar

O jogador do Matadepera deu o salto para a equipe titular na temporada 2018/19 e encerrou a passagem pelo Cule com 57 partidas, mas agora é titular do Galáxia de Los Angeles na Liga Principal de Futebol.

Muitos fãs temem que Xavi está se aproximando de uma situação em que colocará um XI titular sem nenhum graduado do La Masia, embora tenha dado chances a muitos jovens jogadores ao longo de sua gestão, mesmo que eles não sejam titulares regularmente no momento.