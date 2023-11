Barry Manilow explica novamente por que ele não se assumiu gay até 2017

A cantora entrou nesse assunto mais uma vez neste fim de semana com Chris Wallace em seu programa Max… onde o ex-âncora da Fox News perguntou à queima-roupa – por que ele demorou tanto para confirmar que era gay, apesar de ter mantido um relacionamento com sua manjedoura, Garry Kief por anos.

Ao conversar com Chris, no entanto… ele sugere que simplesmente não deu a mínima – dizendo que a ideia de “se assumir” de alguma forma pública e grandiosa nunca passou pela sua cabeça… já que ele estava satisfeito com sua vida. Isso mudou, porém, quando ele se casou com Garry em 2014.