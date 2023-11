Barry Sanders defende uma NFL forte após as críticas de Brady

TDuas lendas da NFL, Barry Sanders e Tom Brady, parecem ter opiniões opostas.

Recentemente, Brady expressou sua preocupação com o NFL qualidade, afirmando, “há muita mediocridade” nos dias de hoje NFL.

No entanto, Lixadeiraso Hall da Fama do Detroit Lions, vê as coisas de forma diferente.

Lixadeirasque recebeu uma estátua do Leões no início deste outono, atribui sua perspectiva positiva ao sucesso de seu ex-time, apesar da derrota recente para os Packers.

“Bem, talvez ele esteja falando sobre os times em que jogou.”Lixadeiras comentou em Robert Griffin III podcast.

“O time em que joguei, não. É tudo menos medíocre. Para nós, torcedores do Lions, talvez eu só esteja com antolhos, por causa de como estamos liderando a divisão.

“Ainda vejo um ótimo produto. Ainda vejo grandes equipes. Um jogo muito popular.”

O Membro do hall da fama comentou ainda Brady’s opinião dizendo “Eu ouviria qualquer coisa que ele tivesse a dizer, mas ei, olha, acho que este é o melhor produto, as melhores coisas que já vimos como fãs do Lions. Então, vou aproveitar isso por um tempo.”

Sanders fala sobre aposentadoria da NFL em novo documentário

Sanders recentemente falou sobre sua aposentadoria abrupta do NFL em 1999esclarecendo os fatores que levaram à sua decisão chocante.

Destaque no novo Amazon Prime documentário intitulado “Tchau, tchau Barry,” Lixadeiras reflete sobre a falta de paixão que o levou a jogar na última temporada com o Leões de Detroit.

Sanders’ decisão de se aposentar, apesar de ser apenas 1.458 jardas longe de quebrar Walter Payton recorde de corrida na carreira, foi influenciado pelas dificuldades do time e pela saída de jogadores importantes.

“Para mim, apenas aquilo que me levou a jogar, que é essa paixão, simplesmente não existia.” Lixadeiras disse no novo documentário.

“Não havia realmente mais nada pelo que jogar. Eu não nos via como nenhum tipo de candidato sério ao Super Bowl. … Eu senti como se estivesse tomando uma decisão bastante clara. Eu apenas senti que, em minha mente, isso é basicamente isso.”

Todas as coisas à parte, Sanders’ legado único como um dos running backs mais esquivos do História da NFL permanece intocado.

A NFL reconheceu seu lugar na história no verão de 2004 ao induzi-lo no Hall da Fama do Futebol Profissional Enquanto o segundo jogador mais jovem de todos os tempos para ser consagrado.