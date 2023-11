Barry Sanders revela como era a vida com os Leões dos anos 1990 ao finalmente discutir a aposentadoria

A novo documentário sobre Barry Sanders está fazendo ondas no NFL mundo, como o antigo Leões de Detroit o running back finalmente falou sobre sua chocante aposentadoria do futebol em 1999.

Lixadeiras continua reconhecido como um dos maiores running backs da história da NFL e correu por mais de 15.000 jardas, apesar de jogar apenas 10 temporadas – todas com Detroit. Ele foi nomeado MVP da NFL em 1997 e ganhou o Jogador Ofensivo do Ano prêmio duas vezes enquanto corre pelo menos 1.500 jardas em uma temporada cinco vezes.

Sanders: Minha paixão por jogar futebol se foi

Falando durante o novo Vídeo principal documentário, “Tchau, tchau Barry“, Sanders disse que não sentia mais uma paixão ardente por jogar futebol depois de 1998 – e o LeõesAs dificuldades para construir um candidato ao campeonato foram um fator significativo em sua aposentadoria precoce.

“Para mim, aquilo que me levou a jogar, que é a paixão, simplesmente não existia”, explicou Sanders. “Não havia mais nada pelo que jogar.”

Sanders impressionou os fãs com sua velocidade e agilidade sobrenaturais, mas Detroit nunca construiu um vencedor ao seu redor. O Leões venceu um jogo do playoff no 10º de Sanders NFL temporadas, e Detroit perdeu todas as últimas cinco partidas dos playoffs em que Sanders disputou – incluindo um 1993 NFC Reunião Wild Card com o Green Bay Packersque os Leões perderam por 28-24, apesar das 169 jardas corridas de Sanders.

Eu não nos via como nenhum tipo de candidato sério ao Super Bowl. Barry Sanders

Sanders foi imortalizado em Detroit com uma estátua fora do Ford Field

Detroit Lions inaugura estátua de Barry SandersRede Esportiva Woodward / Twitter

Ex-Leões QB reclama sobre documentário: ‘Fodam-se todos’

Um ex- Leão acredita que ele foi o bode expiatório Detroitincapacidade de vencer significativamente durante Lixadeiras‘prime – e o Vídeo principal o documentário cimentou isso na mente deste jogador.

Scott Mitchellque foi quarterback do Detroit entre 1994 e 1998 – metade da carreira de Sanders – ficou chateado com sua atuação em “Tchau, tchau Barry.” Ele levou para Facebook depois de assistir ao documentário e criticou seus críticos – especificamente, os nativos de Detroit Jeff Daniels e Eminem – por dizer que não era um quarterback bom o suficiente para corresponder às ambições de Sanders.

“Fui companheiro de equipe de Barry Sanders por cinco anos” Mitchell escreveu. “Eu tive um lugar na primeira fila para algumas das jogadas mais incríveis da história da NFL. Ele nunca terá igual como corredor puro no NFL.

“No entanto, estou tão cansado de ouvir como fui a razão pela qual Barry Sanders nunca ganhou um Super Bowl. Estou tão cansado de ouvir que não fui um bom QB. Minha única resposta é FODA-SE TODOS”, continuou Mitchell. “Isso inclui Eminem (e) Jeff Daniels.”

Mitchell continuou dizendo que todos os jogadores e funcionários do Lions compartilhavam alguma responsabilidade por não conseguirem trazer um campeonato para Detroit – e isso incluía até o tema do documentário.