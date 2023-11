Barton Cowperthwaite de Tiny Pretty Things revela seu diagnóstico de câncer no cérebro

Barton Cowperthwaite, de Tiny Pretty Things, da Netflix, acaba de revelar que foi diagnosticado com câncer no cérebro e que procurará tratamento em breve. A primeira parte é fazer uma cirurgia onde será removida “a maior parte do tumor”.

Barton Cowperthwaite usou o Instagram para divulgar seu diagnóstico ao mundo”Então…. Ontem fui diagnosticado com pelo menos um Glioma estágio 2. É um tumor cerebral de tamanho bastante decente,”

Barton Cowperthwaite também iniciou uma campanha GoFundMe

Embora a notícia de ter câncer seja uma situação muito difícil de suportar, Barton Cowperthwaite tem um plano de ação e está enfrentando as adversidades com otimismo.o único tratamento para algo assim é cirurgia cerebral,” ele adicionou.

Barton acrescentou: “… depois de uma operação bem-sucedida e alguma reabilitaçãoestarei operando como eu (incrível, talentoso, brilhante, hilário) “”. Ele elaborou: “Dito isto, parece que exames e exames farão parte [sic] da minha vida pelo seu longo resto.”

Um glioma é um dos tipos mais comuns de tumores cerebrais

O ator continuou, “Farei o meu melhor para ser aberto sobre a jornada aqui. Estou planejando me recuperar totalmente para ser melhor do que minha antiga glória! pessoas que posso. Todo meu amor.“, concluiu.

Assim que postou o vídeo, ele recebeu votos de felicidades de muitas pessoas, incluindo sua noiva Sophie Thoerner, que escreveu “Na doença e na saúde, meu amor”.Casimere Jollette, que interpreta Bette Whitlaw em Tiny Pretty Things também comentou “Amo você, Bart. Enviando tanta cura para você. Você conseguiu”.

Para pagar o tratamento, o ator também iniciou uma campanha GoFundMe para atingir a meta de US$ 50 mil, que é mais ou menos quanto custará a cirurgia.

Ele explicou o que estava acontecendo e explicou com otimismo “Basicamente, tenho um tumor considerável no lobo frontal direito. Os médicos até agora disseram que é mais ou menos do tamanho de um limão, e você sabe o que dizem: ‘Quando a vida lhe der limões… (tenha o tumor removido para que possamos) faça limonada!'”