‘Batalha de alienígenas’: Wemby vs. Chet, os melhores momentos do espetáculo estranho que os fãs da NBA desejavam

Tele incentivo de São Antônio assumiu o Trovão de Oklahoma na noite de terça-feira, em um confronto altamente aguardado do torneio da temporada da NBA. O primeiro Victor Wembanyama contra Chet Holmgren battle decepcionou quando se tratava de estatísticas pessoais, mas os 2 melhores novatos do país às vezes davam show, começando com a dica.

O jogo em si foi decepcionante para os torcedores neutros, pois rapidamente ficou claro que o OKC venceria. Enquanto Wemby ligeiramente ‘venceu’ a batalha estatística contra Holmgren, Oklahoma conquistou a vitória em uma derrota brutal por 123-87.

Victor Wembanyama terminou a noite com 8 PTS (0 no 2º tempo), um recorde na carreira de 14 REB, 2 AST, 2 BLK e péssimos arremessos de 4/15 FG. Enquanto isso, a noite de Chet Holmgren não foi melhor: 9 PTS, 7 REB, 3 AST, 1 BLK com 3-10 arremessos.

Chet Holmgren, do Thunder, tenta driblar Victor Wembanyama, do Spurs, em seu primeiro confronto na temporada regular.

Estes foram os momentos mais chamativos que as jovens estrelas de 7’1 e 7’4 nos proporcionaram durante a noite:

Dica incrível sobre Wemby x Chet para começar o jogo

(1º trimestre – 12h) Alguns fotógrafos no prédio capturaram um ângulo incrível do início do jogo no primeiro quarto, que apresentava os novatos de mais de 2,10 metros. Apesar da diferença de altura de sete centímetros, os gigantes alcançaram a bola de maneira uniforme. Na verdade, foi Holmgren quem venceu a partida e o Thunder ficou com a bola.

A jogada chamativa de Wembanyama após a aposta de Holmgren

(Q1) A primeira grande jogada da noite teve Wembanyama apresentando Holmgren. O novato do Thunder apostou indo para o roubo e deixou Wemby sozinho para driblar pelas costas e seguir até a cesta para a geléia.

Holmgren bate após passe incrível de Giddey

(Q2: 00:02) Sequência incrível de Josh Giddey e Chet Holmgren. O guarda australiano inicia uma jogada de intervalo pouco antes do sinal do intervalo. O movimento falso de Giddey é finalizado com um passe para Holmgren, que acerta com autoridade.

Rejeição! Wembanyama golpeia Holmgren na borda

(Q4) Com o jogo fora de alcance, Victor Wembanyama fez uma excelente jogada defensiva no momento em que Chet Holmgren atacava o aro. O novato do Thunder foi pego de surpresa pelo francês e depois olhou para os árbitros esperando uma falta.