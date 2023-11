Bebe Rexha diz que gosta mais de Nicki Minaj do que de Cardi B como rapper

Bebe Rexha entrou no debate interminável sobre quem é a melhor mulher entre Nicki Minaj dar cartão b … e do ponto de vista dela, não há competição quando se trata de talento bruto.

A cantora falou – de uma forma muito respeitosa, é claro – em um IG Live que ela fez neste fim de semana… onde ela e um amigo discutiram o mérito da discussão, e BR acabou conseguindo principalmente o de Nicki. acampamento em termos de quem ela prefere como rainha do rap.

A amiga de Bebe aqui salta para defender Cardi ao mesmo tempo, observando que ela também é bastante talentosa… mas admite que é sabido que ela nem sempre coloca a caneta no papel em suas próprias letras, e pode terceirizar essa parte do trabalho em vezes.

Ambas dizem que isso não tem o objetivo de colocar as duas mulheres uma contra a outra – o que, segundo elas, acontece com muita frequência, por nenhuma outra razão a não ser para irritar as respectivas bases uma da outra.