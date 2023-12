Bec Rawlings, do BKFC, leva o crédito pela explosão do OnlyFans nos esportes de combate: ‘Eu definitivamente fui um pioneiro’

Bec Rawlings não pretendia exatamente se tornar uma pioneira quando se juntou ao OnlyFans, mas três anos depois, houve uma explosão de crescimento para atletas de esportes de combate no site baseado em assinatura.

Na época, Rawlings estava presa na Austrália durante a pandemia global, sem nenhum caminho real para ganhar uma renda com sua carreira de lutadora, então ela decidiu ingressar no site, que cobra dos fãs uma taxa pelo acesso a fotos, vídeos e outros conteúdos. Como resultado, a ex-campeã do BKFC conseguiu se manter financeiramente enquanto esperava para marcar sua próxima luta.

Embora Rawlings enfrentasse uma série de questões em torno do estigma de ingressar no site, que apresenta com destaque muito conteúdo adulto, hoje em dia todo mundo, desde o ex-campeão peso pesado do UFC Stipe Miocic até Kevin Holland e até mesmo o PFL criaram páginas OnlyFans.

“É muito legal”, disse Rawlings ao MMA Fighting. “Como quando vi Floyd Mayweather sair com um chapéu com o logotipo do OnlyFans, pensei, isso é muito legal. É até hit boxe! Eu realmente nunca olhei para isso dessa forma, não gosto de soprar fumaça na minha própria bunda, mas definitivamente fui um pioneiro agora que você mencionou isso.

Rawlings nunca se importou muito com o que alguém tinha a dizer sobre sua página OnlyFans, porque ela estava apenas fazendo o que era melhor para ela e sua carreira. Dito isso, ela ficou surpresa ao ver o crescimento de atletas de alto nível ingressando no OnlyFans. Muitos obtiveram uma renda viável com o site, complementando a natureza esporádica dos contracheques nos combates.

“Eu e Jessica Penne estávamos conversando mais cedo, éramos os malditos OGs dessa merda”, disse Rawlings. “Fomos os primeiros lutadores a dar esse salto e se inscrever e promovê-lo, e todo mundo ficou tipo, ‘Eles estão fazendo pornografia?’ Ou, ‘isso é arriscado’, isto ou aquilo. Nós pensamos não, não precisa ser pornografia. Também pode ser uma merda mainstream, é apenas conteúdo exclusivo. Agora, todos os lutadores e seus malditos cachorros estão no OnlyFans.”

No sábado, Rawlings volta ao seu trabalho principal ao enfrentar Christine Ferea com o título peso mosca em jogo no BKFC 56, em Utah. Seu retorno ocorre quase sete meses após sua aparição mais recente no BKFC, o que, como todos os lutadores, significa que é a única vez que ela recebe pelas lutas ao longo do ano.

Nesse ínterim, OnlyFans continuou a render enquanto ela estava fora de ação.

“Definitivamente me ajudou a pagar as contas e ficar no topo, especialmente quando só luto duas vezes por ano este ano”, disse Rawlings. “Então, sim, tem sido ótimo e é bom poder se conectar com os fãs em outro nível, e não tanto no Instagram, e poder lançar conteúdo exclusivo e conversar com as pessoas. Um pouco mais pessoal.

“Eu sempre fui meio lutador, Bec, acho que no Instagram e no Facebook, e no OnlyFans, você vê um lado diferente de mim. Ainda estou gostando. Eu ainda estou lá ao vivo e aparecendo lá.”

Quanto à sua próxima luta, Rawlings enfrenta Ferea pela segunda vez este ano, depois que seu primeiro encontro terminou de forma decepcionante. Após uma batalha de ida e volta em dois rounds, Rawlings não foi autorizada a continuar com um médico interrompendo a luta devido a um corte em sua sobrancelha.

Foi uma pílula particularmente difícil de engolir, porque Rawlings obteve sucesso contra Ferea, que atropelou vários oponentes. Rawlings promete terminar o que começou no sábado à noite.

“Acho que é fácil parecer dominante e parecer um valentão quando o calibre dos lutadores que você está enfrentando não é tão bom”, disse Rawlings sobre Ferea. “Já viajei pelo mundo e lutei com os melhores do mundo por muito tempo. Isso não funciona comigo. Você não vai me intimidar. Você não vai me intimidar.

“Definitivamente acho que o meu estilo versus o estilo dela é um bom confronto, e provou ser um bom confronto na primeira luta. Só acho que sou tecnicamente melhor, e se tudo o que ela tem é resistência e agressividade, eu também tenho isso. Então você tem que trazer outra coisa para a mesa. Acho que vou apenas superá-la. Eu vou habilitá-la. Sou mais técnico. Eu sou mais um atirador de elite e obviamente não vou deixar ela me intimidar como não fiz da última vez. Vai ser uma boa luta.”