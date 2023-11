Bellinger, Snell… e Ohtani? Esta equipe da NL West está entre os melhores agentes livres da MLB

MLB A agência gratuita neste inverno está prestes a ser lenta, com os principais jogadores disponíveis provavelmente considerando cuidadosamente suas opções antes de assinar novos contratos lucrativos. A cada inverno, há sempre um time que se propõe a “ganhar” a agência gratuita contratando alguns dos melhores jogadores do mercado em uma tentativa de competir instantaneamente por um campeonato. Este ano, essa equipe poderá ser a Gigantes de São Francisco.

O Gigantes fizeram apenas duas aparições na pós-temporada desde a última Série Mundial vencer em 2014, e a franquia vê uma oportunidade de competir no topo do mercado nesta entressafra. De acordo com um relatório, São Francisco está de olho em jogadores como Cody Bellinger e Blake Snell… assim como Shohei Ohtanio prêmio do inverno de 2023.

São Francisco pretende fazer barulho

O Gigantes‘objetivo de fazer com que mais bolas de beisebol sejam rebatidas Parque Oráculo e em Baía de São Francisco receberá um impulso se a franquia conseguir pousar Bellinger ou terceira base Matt Chapman – ambos vinculados ao clube por MLB interno Jon Heyman.

Bellinger teve uma excelente temporada de 2023 com o Filhotes de Chicago e deverá assinar um contrato no valor de mais de US$ 100 milhões. Chapman é considerado o melhor terceiro base defensivo do beisebol e acertou pelo menos 25 home runs em três temporadas distintas.

Os Giants também estão em busca de um verdadeiro titular número 1, e Snell – o presumível Prêmio NL Cy Young vencedor – certamente se encaixa no projeto. Snell é o melhor arremessador canhoto do mercado e registrou o melhor ERA de 2,25 da liga em 2023. Ele formaria uma dupla imponente com o destro Logan Webb no topo do novo gerente Bob Melvinrotação.

Gigantes não são os favoritos de Ohtani

Mas Ohtani é o peixe grande nestas águas, o grande prêmio da agência gratuita este ano. Ohtani terá muitos pretendentes, incluindo o Gigantes – mas duas outras equipes, o Filhotes de Chicago e a Los Angeles Dodgers – são vistos como destinos mais prováveis ​​para o rebatedor/arremessador superstar.

Quer os Giants desembolsem mais de meio bilhão de dólares para contratar Ohtani ou não, uma coisa parece cristalina: São Francisco quer que talentos estelares preencham seu estádio em 2024, e dinheiro não é mais um problema para uma franquia que está caminhando para o status de também administrada.