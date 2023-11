Bellingham: Eu não gostava de futebol quando criança, costumava colher margaridas e fazer pulseiras para minha mãe

Jude Bellingham deu uma entrevista ao L’Equipe depois de receber o Troféu Kopa de melhor jogador sub-21 na gala da Bola de Ouro em Paris, na segunda-feira.

O Real Madrid jogador está feliz e confiante em fazer história no clube, mas o mais surpreendente é quando fala sobre seu início no futebol, que, curiosamente, odiava.

“No começo eu não gostava nada de futebol”, disse ele ao jornal francês.

“A verdade é que hoje é uma loucura dizer que se alguém tirasse isso de mim eu ficaria louco.

“Quando eu era criança ia aos treinos e colhia a grama, as flores, fazia colares com as margaridas para dar para minha mãe que estava fora do campo me observando.

“Foi assim mesmo, e o melhor de toda essa história é que provavelmente foi por isso que acabei me envolvendo com futebol.

“Meu pai me levava para praticar e me dizia se você queria brincar de pega-pega, pegar bola ou colher flores.

“Meus pais nunca me forçaram a fazer nada nesse sentido, desde que eu me comportasse bem e ajudasse os outros.

“Acho que o mundo para mim era um playground e eles ainda me lembram disso hoje.”

De onde vem sua paixão pelo futebol

Isso levou à pergunta óbvia sobre o que mudou para que ele se apaixonasse pelo esporte que o tornou um ícone na Inglaterra e em Madrid.

“Meu amor pelo futebol vem da competição, para ser sincero”, refletiu.

“Sempre fui muito competitivo, mesmo quando brincava de pega-pega, queria sempre pegar as melhores flores ou ser o mais rápido no esconde-esconde, e quando era criança tive alguns problemas porque quando perdia eu ficar muito zangado, recusei-me a apertar a mão do meu oponente.

“Aprendi com isso que é preciso ser respeitoso, mas foi principalmente a competição que me fez amar esse esporte.”

Seu forte começo na Espanha

BellinghamO início de sua vida em Madrid fez com que ele se tornasse imediatamente um herói, mas seus pés permanecem firmes no chão.

“Sempre vi o futebol como algo que você tem que enfrentar no dia a dia”, analisou.

“Há pessoas que estabelecem objetivos muito específicos, mas sempre pensei que todos os dias é preciso dar o melhor de si, seja no treino ou no jogo, e ver até onde isso me leva.

“Se alguém tivesse me dito naquela época que eu passaria três anos na Alemanha e depois viria para a Espanha sem ter jogado na Premier League antes, eu ficaria chocado, para ser sincero.

“Sempre gostei de trabalhar duro e tomar decisões sem fazer muitas perguntas.”

Dortmund

BellinghamA primeira mudança para o exterior foi quando ele deixou seu clube de infância, Cidade de Birminghampara Borussia Dortmund.

“Lembro-me que quando assinei Dortmund Poderia ter optado por outros clubes, mas no momento em que assinei conversei com a minha família e disse que depois de assinar a decisão é minha e que foi tomada e que não havia mais necessidade de falar sobre outros clubes”, afirmou. lembrei.

“Nós nos dedicamos a este clube.

“Às vezes é difícil adaptar-se a uma nova cultura porque significa ir aos bares e fazer com que as pessoas te reconheçam e isso não é fácil, mas tentei envolver-me o máximo possível e isso tornou as coisas mais fáceis.

“Pareço um disco quebrado quando digo isso, mas meus colegas me ajudaram muito e me ajudaram a me adaptar.”

A imagem que ele quer projetar para os fãs

Enquanto isso, Bellingham construiu uma reputação de figura madura e profissional que exige respeito de treinadores, colegas e torcedores.

“Quero que as pessoas façam o que estou fazendo agora”, disse ele.

“Se você joga bem agora, quando é jovem, as pessoas só pensam no que você será no futuro.

“Estou em um bom nível agora, mas não sinto que falem sobre minha idade o tempo todo, embora eu ache que isso faz parte do jogo, especialmente agora com tantos jovens talentos por aí.

“As pessoas olham para o futuro quando já são grandes jogadores e já têm uma grande influência ao mais alto nível.

“É um pouco frustrante, mas dentro de campo me sinto liberado. É mais fora de campo, onde você pensa mais sobre isso”.

Seus gols no Real Madrid

Já popular no Estádio Santiago Bernabeu, Bellingham está de olho no Los Blancos.

“Em cinco anos no Real Madrid espero ter conquistado cinco títulos da Liga dos Campeões, um Campeonato da Europa e, quem sabe, um Campeonato do Mundo”, respondeu quando questionado sobre a sua visão do futuro.

“Não é isso, é verdade que sou alguém que quer ser o mais optimista possível e não penso num jogo que possa perder.

“Você tem que enfrentar todas as competições para vencer, porque senão, qual é o sentido?

“É muito complicado dar uma quantidade exata de títulos, quantos aqui e ali, prefiro focar em jogar bem e se daqui a cinco anos minha família estiver saudável e feliz é o mais importante para mim.

“Tenho que continuar jogando como tenho feito até agora porque estou convencido de que posso fazer grandes coisas.”