Ben Affleck parece provocar Jennifer Garner durante uma conversa… antes de bater seu carro em outro veículo!

Ben Affleck e Jennifer Garnerque compartilham três filhos, foram vistos juntos em uma celebração de Halloween na escola de seus filhos em Santa Monica.

Durante a conversa, eles pareciam tensos, com Garner exibindo uma carranca visível. No entanto, a atmosfera pareceu aliviar à medida que Affleck abriu um sorriso e apoiou a mão Garneré o bíceps.

Affleck mais tarde, sofreu um pequeno acidente de carro enquanto dava ré em seu Mercedes-Benz preto. Affleck e Garnerque se casaram em 2005 e se separaram em 2013, mas anunciaram oficialmente a separação em 2015, finalizaram o divórcio em outubro de 2018.

Jennifer Lopez e Ben Affleck vistos no McDonalds drive through

Lopez e Garner em boas condições

Este passeio conjunto vem depois Affleck e Jennifer Lopez foram vistos em uma festa de aniversário de Pia Miller. Em setembro, uma fonte revelou que López tinha ajudado Affleck e Garner melhorar o relacionamento deles e que López e Garner estão em termos amigáveis. Affleck casado López em 2022, e ambos têm filhos de casamentos anteriores.

“O drama do passado e as emoções do divórcio já se foram e todos estão fazendo tudo funcionar”, acrescentou a fonte de acordo com a Page Six.