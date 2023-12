Ben Rothwell fora da luta do BKFC 56 contra Todd Duffee, luta adiada para fevereiro

Ben Rothwell não fará seu retorno no boxe no sábado.

A luta programada de Rothwell contra o veterano do UFC Todd Duffee no BKFC 56 foi cancelada depois que Rothwell adoeceu na manhã de quinta-feira, anunciou o presidente do BKFC, David Feldman, na coletiva de imprensa pré-luta do evento.

“Tenho um anúncio infeliz a fazer: nosso co-evento principal, Ben Rothwell, ficou muito, muito doente esta manhã”, disse Feldman. “Ele não vai poder competir. Tentamos conseguir um substituto de última hora para Todd Duffee e simplesmente não conseguimos alinhar, então vamos adiar essa luta para fevereiro, então sinto muito aos fãs por isso.”

O BKFC 56 acontecerá em 2 de dezembro no Maverik Center em Salt Lake City.

Com Rothwell x Duffee eliminados, o evento seguirá como um card principal de sete lutas. A revanche pelo título peso mosca feminino entre a campeã do BKFC Christine Ferea e Bec Rawlings foi elevada à nova atração co-headlining do show.

Rothwell (37-14 MMA) é um 2-0 perfeito no ringue de boxe, marcando vitórias por paralisação sobre Josh Copeland e Bobo O’Bannon desde sua estreia em outubro de 2022.

Duffee (9-4 MMA) estava pronto para fazer sua estreia no boxe com os nós dos dedos nus.

“Acho triste que Ben tenha ficado preso em 2020 e pensado que este era um trabalho para ficar em casa”, disse Duffee após o anúncio da notícia. “É terrível.”