Ben Rothwell: Francis Ngannou deveria liderar organização de lutadores, lucros do UFC são ‘doentios’

O veterinário do UFC e peso pesado do BKFC Ben Rothwell gostaria de um lugar à mesa se os lutadores algum dia se organizarem. Mas ele acredita que a melhor pessoa para liderar qualquer tipo de esforço de negociação colectiva é clara: Francis Ngannou.

“Francis, ele estava lá contra o gigante… e ficou olhando bem na cara deles e eu disse, ‘Não, não sou seu prisioneiro’, e ele arriscou”, Rothwell, que no sábado enfrenta Todd Duffee no BKFC 56, disse ao MMA Fighting. “Muitas pessoas lhe disseram que você estava arriscando perder tudo, e ele disse: ‘Não, estou apostando em mim mesmo’.

“É preciso um homem assim para fazer o que precisamos para reunir todos, e ele está provando isso agora. Ele está provando que é isso.”

Quando Ngannou se tornou um agente livre, recusando uma nova oferta de contrato do UFC, Rothwell foi um dos muitos que aproveitou a oportunidade para lutar contra “O Predador”. Esse navio provavelmente partiu quando Ngannou assinou com o PFL e marcou uma luta de boxe com Tyson Fury.

Agora, Rothwell olha para Ngannou como alguém que oferece algo que os outros não podem quando se trata de defender os direitos dos lutadores: credibilidade.

“Só sabemos o que direi – isso não significa merda nenhuma”, disse ele. “Francisco fez isso. Francisco tinha isso. Ele estava lá. Ele foi campeão do UFC, teve compras no pay per view, foi ameaçado e sabe Deus o que mais, e ainda assim foi embora, apostou em si mesmo e fez um grand slam. Esse é o cara que precisamos.”

Certa vez, Ngannou pediu ao UFC o representante de um lutador na mesa de negociações. A promoção recusou esse pedido e vários outros, incluindo seguro de saúde, e proibiu-o quando ele recusou uma oferta que disse ser a mais rica de sempre.

Rothwell tem suas próprias ideias sobre como melhorar as coisas para os lutadores. Ele não tem muitos detalhes e quer esperar até não ser mais um lutador ativo. Mas ele acredita saber o que não funciona na promoção de lutas: queimar dinheiro.

Rothwell foi uma estrela emergente na IFL, que resistiu às convenções do setor, oferecendo aos lutadores uma bolsa mensal em dinheiro para despesas de subsistência, apenas para ficarem sem receita e fecharem as lojas em menos de três anos.

“Você tem esses jovens lutadores que estão fazendo ótimos shows, basicamente fornecendo todo o conteúdo que você precisa”, disse ele. “Mas então você decide que precisa de Marco Ruas e Maurice Smith para lutar em Chicago por US$ 500 mil cada – US$ 1 milhão de dólares – e esse milhão de dólares teria pago todos os times durante todo o ano, e mais alguns, com nosso estipêndio. Mas em uma luta, você precisava jogar fora US$ 1 milhão de dólares, e com as pessoas na plateia saindo durante a luta. Isso soa como um bom uso de recursos? Absolutamente não.”

“E quando confrontei os proprietários quando era um jovem de 27 anos – o bom senso aqui, não sou um gênio, mas o bom senso está me dizendo que há algumas coisas erradas aqui… e coloquei um dedo na minha cara , e me disseram que aqueles homens mereciam”, acrescentou mais tarde. “E eu simplesmente levantei os ombros e disse: ‘Eles merecem, mas você está destruindo sua empresa’”.

Quando Rothwell olha para o PFL, ele não toma nota dos repetidos esforços de arrecadação de fundos da promoção e das aquisições dispendiosas como a de Ngannou. Em vez disso, ele aponta para o lugar “necessário” da promoção na indústria do MMA.

“Matt Brown comentou que eles são estúpidos e que o UFC é como um lenço de papel – reconhecimento de nome – e que o PFL nem está na equação, e eles nem fazem parte dela”, disse Rothwell. “E eu acabei de dizer que ele parece um cachorro acorrentado.

“Respeito, ele é um veterano, respeite-o como lutador, mas fazer esse comentário é meio bobo para mim, e não me importa com quem você tem contrato. A razão é que se só existe o UFC, isso é a pior coisa para os lutadores, porque o UFC não age como a NFL ou a NBA ou algo parecido. Não há divisão igualitária dos lucros. Não há nada disso.

“Não me importa com quem você tem contrato… Quanto mais esportes de combate, melhor, mais oportunidades para os lutadores, melhor. É melhor. Então poderemos ter algo para negociar um contra o outro. Tudo isso só ajuda os lutadores. Se só existe um nome no MMA, isso é bom para essa empresa e não para os lutadores.”

Ao assinar com o PFL, Ngannou também passou a integrar o “conselho consultivo” da promoção para atuar na função que propôs ao UFC. Outra contratação de destaque do PFL, Jake Paul, também assumiu uma participação na empresa, além de um acordo de luta; o influenciador que virou boxeador disse que está trabalhando em um projeto para organizar lutadores.

Independentemente de quem assumir a liderança, Rothwell disse que o tempo é essencial.

“Enquanto não existir a Lei Ali e não existir nenhum tipo de sindicato de lutadores, precisaremos de tanta competição quanto possível. Os lutadores continuarão curvados, e esses US$ 12 bilhões [UFC valuation] em breve será de US$ 15 bilhões, US$ 20 bilhões. Os lucros são simplesmente repugnantes, o quanto os chefes por trás das cortinas estão nas costas dos lutadores.”