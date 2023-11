Beneficiários com NIS 9 e 0 terão SURPRESA com o Bolsa Família

O Bolsa Família vem passando por grandes reformulações desde junho deste ano. Foi então que o governo introduziu novas bases de adicionais ao benefício. Esses adicionais consistem em “pequenas vantagens” pagas mensalmente. Assim, em conjunto, compõem o montante que mais de 21 milhões de famílias recebem em cada ciclo de repasses.

No entanto, tais adicionais e demais benefícios foram atualizados recentemente. Com isso, muitas famílias atendidas pelo Bolsa Família ainda desconhecem as diretrizes para o recebimento de tais quantias. Por isso, beneficiários com o NIS 9 e 0 que receberão nos dias 29 e 30, respectivamente, terão uma surpresa ao verificar o extrato de suas contas.

Pagamentos extras do Bolsa Família: NIS 9 e 0 receberão?

Ainda há muitas incertezas entre os cidadãos sobre a possibilidade de recebimento de adicionais neste mês, mesmo com a maioria dos beneficiários já tendo recebido. Desta forma, é imprescindível ficar atento aos detalhes sobre cada extra fornecido pelo programa de transferência de renda e identificar os requisitos para a elegibilidade de cada um deles.

Inicialmente, o MDS (Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome), responsável pelo Bolsa Família e toda a sua gestão, concede R$ 142 para cada membro do núcleo familiar através do Benefício de Renda de Cidadania. Este é o valor principal do programa, destinado a todas as famílias, independentemente do seu tamanho.

Entretanto, conforme as regras do programa, o governo deve assegurar um pagamento mínimo de R$ 600 mensais para os beneficiários cada família. Por exemplo, há grupos familiares que têm apenas três integrantes e, somando os R$ 142 por pessoa, não dá o montante mínimo. Nessas circunstâncias, o governo viabiliza o complemento, objetivando cobrir a diferença para que os R$ 600 sejam alcançados.

Dessa forma, o primeiro dos adicionais do novo Bolsa Família é o Benefício Complementar. Como citamos, ele se destina exclusivamente aos núcleos familiares com menos de quatro pessoas. Ademais, é importante ressaltar que ele não representa nenhum acréscimo, mas, sim, um complemento do valor obrigatório mínimo. Além do mais, existem outros extras que fornecem as quantias adicionais.

Outros benefícios extras do programa



Um dos benefícios é o Benefício Variável Nutriz. Ele concede um acréscimo de R$ 50 para cada mulher nutriz que tenha no núcleo familiar. Nutrizes são as mães que deram à luz recentemente e estão amamentando. O Governo Federal concede o extra até o bebê completar seis meses de vida.

Outro benefício é o novo Benefício Primeira Infância. Este oferece um acréscimo de R$ 150 para cada uma das crianças que compõem o núcleo familiar, mas desde que tenham menos de seis anos.

Finalmente, há o Benefício de Renda Variável. Seu repasse é de R$ 50 a mais para cada mulher gestante da família ou para cada uma das crianças/adolescentes entre sete anos até 18 anos.

Calendário do Bolsa Família de novembro

Finalmente, é relevante citar que o Governo Federal vem cumprindo com o calendário oficial de pagamentos do Bolsa Família desde o dia 17 de novembro. Os valores desta rodada se estenderão até o dia 30, conforme último dígito do NIS.