O programa Bolsa Família, gerido pela Caixa Econômica Federal (CEF), é uma iniciativa do Governo Federal para promover a assistência financeira a famílias de baixa renda no Brasil. Confira pontos importantes para quem recebe o benefício social!

Beneficiários do BOLSA FAMÍLIA devem se atentar aos pagamentos de novembro

Com o início dos pagamentos do mês de novembro, é essencial entender o calendário, os critérios de elegibilidade e as regras estabelecidas para receber esse benefício social.

Sobre os pagamentos do Bolsa Família

Os pagamentos do Bolsa Família referentes a novembro terão início nesta sexta-feira, 17, conforme o calendário já divulgado pela Caixa Econômica Federal. Visto que o programa mantém o padrão estabelecido pelo Governo Federal, realizando os depósitos nos últimos dez dias úteis do mês.

Contudo, para este mês, a distribuição segue a ordem de pagamento baseada no último dígito do Número de Identificação Social (NIS). Assim sendo, a Caixa realizará os pagamentos para os titulares, permitindo diferentes formas de movimentação dos valores:

Digitalmente pelo Caixa Tem;

Resgate em espécie no caixa eletrônico;

Atendimento interno da Caixa;

Correspondentes Caixa Aqui;

Casas Lotéricas.

Elegibilidade ao Bolsa Família em novembro

De modo geral, o Bolsa Família destina-se a famílias com renda mensal de até R$ 218 por pessoa. Assim, esta medida é calculada pela soma da renda de todos os membros familiares, dividida pelo número total de pessoas. Para exemplificar, consideremos o caso de uma mãe solteira com três filhos pequenos.



Suponhamos que essa mãe trabalhe como diarista e ganhe R$ 800 mensais, sendo essa a única fonte de renda da família. Dividindo R$ 800 pela quantidade de membros (quatro pessoas), a renda per capita resulta em R$ 200, que é inferior ao limite estabelecido de R$ 218. Portanto, essa mãe e seus três filhos têm direito a receber o Bolsa Família.

Regras e compromissos do Bolsa Família

Resumindo, além do critério de renda, as famílias beneficiárias devem cumprir certos compromissos, principalmente nas áreas de saúde e educação. Estes compromissos incluem:

Realização do acompanhamento pré-natal;

Seguir o calendário nacional de vacinação;

Verificação do estado nutricional das crianças com menos de 7 anos;

Frequência escolar mínima de 60% para crianças de 4 a 5 anos e de 75% para beneficiários de 6 a 18 anos incompletos que não tenham concluído a educação básica;

Atualizar o Cadastro Único, no mínimo, a cada intervalo de 24 meses.

Calendário do Bolsa Família de novembro de 2023: confira as datas e o número de NIS

No dia 17 de novembro de 2023, serão pagos os benefícios aos que possuem NIS com final 1. No dia 20 de novembro de 2023, será a vez dos que têm NIS final 2. Já em 21 de novembro de 2023, receberão aqueles com NIS terminado em 3. Desse modo, o cronograma continua nos dias subsequentes: 22 de novembro de 2023 para NIS final 4.

23 de novembro de 2023 para NIS final 5; 24 de novembro de 2023 para NIS final 6; 27 de novembro de 2023 para NIS final 7; 28 de novembro de 2023 para NIS final 8.

Conforme informações oficiais, em 29 de novembro de 2023 ocorrerá o pagamento para quem tem o NIS final 9. Por fim, em 30 de novembro de 2023, os beneficiários com NIS final 0 receberão o pagamento do Bolsa Família.

Acompanhe as informações oficiais sobre todos os benefícios assistenciais

Certamente, acompanhar o calendário e cumprir os requisitos estabelecidos são passos fundamentais para garantir o recebimento do Bolsa Família. Assim, assegurando não apenas um suporte financeiro, mas também contribuindo para o cumprimento de metas importantes na saúde e na educação das famílias beneficiárias.

Caso tenha dúvidas sobre seu benefício, acesse o aplicativo Caixa Tem. Ou ainda, entre em contato diretamente com a Caixa Econômica Federal por meio de seus canais oficiais. Dessa forma, poderá elevar sua segurança quanto aos valores liberados pelo governo no que tange à assistencia social.