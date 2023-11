Nos últimos dias, uma notícia pegou de surpresa os beneficiários do Bolsa Família: um adicional de R$ 300 estará disponível para saque no mês de novembro.

Beneficiários do BOLSA FAMÍLIA receberão saque adicional em novembro de 2023? Entenda

A novidade foi anunciada pelo Ministro Wellington Dias e promete aliviar as despesas das famílias que fazem parte desse importante programa de assistência social. Entenda em detalhes quem tem direito a receber esse benefício adicional e como funcionam os critérios para obtê-lo.

Benefício Primeira Infância: aumento para crianças de até seis anos

Uma das condições para ter acesso ao adicional de R$ 300 é ser beneficiário do Benefício Primeira Infância. Em suma, esse benefício garante um acréscimo de R$ 150 no Caixa Tem para cada criança de até seis anos de idade.

Isso significa que as famílias que possuem crianças nessa faixa etária receberão um valor adicional de R$ 150, além do benefício regular do Bolsa Família.

Benefício Variável Familiar: suporte para lactantes, gestantes e jovens

O segundo critério para ser elegível ao adicional de R$ 300 é ser beneficiário do Benefício Variável Familiar. Dessa forma, esse benefício concede um suporte de R$ 50 no Caixa Tem para lactantes, gestantes ou jovens com idade entre sete e dezoito anos incompletos. Portanto, se a família tiver membros que se enquadram nessas categorias, ela terá direito a esse valor adicional.

Calendário de pagamentos do Bolsa Família para novembro



Você também pode gostar:

Os beneficiários do Bolsa Família podem conferir o calendário completo de pagamentos para o mês de novembro, de acordo com o final do Número de Identificação Social (NIS). As datas são as seguintes:

Final do NIS 1 – 17/11;

Final do NIS 2 – 20/11 (antecipado para 18/11);

Final do NIS 3 – 21/11;

Final do NIS 4 – 22/11;

Final do NIS 5 – 23/11;

Final do NIS 6 – 24/11;

Final do NIS 7 – 27/11 (antecipado para 25/11);

Final do NIS 8 – 28/11;

Final do NIS 9 – 29/11;

Final do NIS 0 – 30/11.

Dessa forma, essas datas são importantes para que os beneficiários saibam quando poderão receber o valor adicional de R$ 300, além do benefício regular.

Consulta do Bolsa Família

Para acessar o suporte do Bolsa Família e esclarecer dúvidas, as famílias podem entrar em contato com a central de atendimento do Ministério do Desenvolvimento Social, responsável pelo programa, ligando para o número 121.

Contudo, é fundamental lembrar que o acesso é gratuito apenas para chamadas feitas por telefone fixo ou celular. Desse modo, durante a ligação, os beneficiários podem fornecer seu número do CPF ou o Número de Identificação Social (NIS) para obter atendimento personalizado.

Além disso, informações sobre o cartão e saques do benefício podem ser obtidas através do atendimento da Caixa Econômica Federal, acessível pelo telefone 111. A equipe da Caixa estará pronta para fornecer orientações sobre como sacar o valor adicional de R$ 300 e outros detalhes relacionados ao Bolsa Família.

Além disso, os beneficiários também têm a opção de realizar consultas online. Para isso, podem utilizar o aplicativo Caixa Tem ou o aplicativo específico do Bolsa Família, disponíveis para dispositivos IOS e Android. Uma vez que essas ferramentas são práticas e proporcionam acesso rápido a informações sobre o programa.

Um importante suporte social

O adicional oferecido aos beneficiários do Bolsa Família em novembro é uma ótima notícia para as famílias que dependem desse suporte financeiro. Com os critérios bem definidos e as datas de pagamento divulgadas, fica mais fácil para os beneficiários se organizarem e garantirem o recebimento desse valor extra.

Não deixe de aproveitar essa oportunidade para melhorar a qualidade de vida de sua família e garantir um futuro mais promissor. O Bolsa Família continua a ser um importante programa de inclusão social no Brasil.

De modo geral, tenha cuidado com golpes que envolvam o programa. Sendo assim, não antecipe nenhum tipo de valor em troca de nenhum benefício do governo. Bem como, não forneça dados sensíveis.