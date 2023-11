Beneficiários do Bolsa Família têm motivos para comemorar: governo divulga 2 ótimas notícias

O Bolsa Família é reconhecido como uma das maiores iniciativas de redistribuição de recursos e assistência social no Brasil, destacando-se globalmente nesse campo. Apesar disso, o governo continua aprimorando constantemente as normas e condições associadas ao benefício.

Recentemente, foram anunciadas duas significativas inovações que certamente trarão entusiasmo aos beneficiários. Abaixo, conheça essas novidades do Bolsa Família para novembro.

Novidade destacada no Bolsa Família

Uma solução inovadora apresentada pelo governo é o Disque Social 121. Operando de forma contínua, todos os dias da semana, este canal telefônico gratuito visa esclarecer dúvidas e fornecer orientações, especialmente sobre o programa. O serviço busca orientar aqueles em maior necessidade, direcionando-os para os programas sociais apropriados e auxiliando-os na melhoria de suas condições de vida.

Para consultar informações sobre o Bolsa Família, considere as seguintes opções:

Disque Social 121: Disponível 24 horas por dia, todos os dias da semana.

Central Caixa 111: Uma central eletrônica sempre disponível para informações sobre o Programa de Auxílio Familiar.

Caixa Cidadão: Para aqueles que preferem um atendimento humano, disponível em horário comercial pelo número 0800 726 0207.

Opções Digitais: Acesse os aplicativos do Programa de Auxílio Familiar, CadÚnico, Portal Cidadão da Caixa e o aplicativo Caixa Tem para obter informações na palma da sua mão.

Em relação ao cancelamento do programa, é importante mencionar que isso pode ocorrer, especialmente diante de alterações na renda familiar. Se a renda ultrapassar R$ 218,00 por pessoa, a família pode ser realocada ou até mesmo excluída do Bolsa Família.

No entanto, há a opção de contestar essa decisão. Se o benefício for cancelado, é aconselhável utilizar os canais mencionados, especialmente o aplicativo Caixa Tem e o Portal Cidadão, para obter atualizações e instruções sobre como proceder.



Segunda novidade importante

O Governo Federal divulgou o calendário de pagamentos do programa para o mês de novembro. Os pagamentos ocorrerão entre os dias 17 e 30, seguindo a ordem do último dígito do NIS (Número de Identificação Social) de cada beneficiário.

Confira as datas de distribuição para o mês de novembro:

1: 17 de novembro;

2: 20 de novembro;

3: 21 de novembro;

4: 22 de novembro;

5: 23 de novembro;

6: 24 de novembro;

7: 27 de novembro;

8: 28 de novembro;

9: 29 de novembro;

0: 30 de novembro.

Benefícios extras do programa

O Bolsa Família oferece uma variedade de benefícios, adaptados às necessidades individuais de cada família:

Benefício de Renda de Cidadania (BRC): Montante de R$ 142 por integrante da família.

Benefício Complementar (BCO): Pagamento adicional para assegurar um mínimo de R$ 600 por família.

Primeira Infância (BPI): Suplemento de R$ 150 por criança com idade inferior a sete anos.

Benefício Variável Familiar (BVF): Acréscimo de R$ 50 para gestantes e para crianças e adolescentes com idade entre 7 e 18 anos.

Benefício Variável Familiar Nutriz (BVN): Adicional de R$ 50 para cada membro da família com menos de sete meses (nutriz). Os pagamentos tiveram repasse em setembro.

Extraordinário de Transição (BET): Destinado a circunstâncias específicas, garantindo que nenhum beneficiário receba menos do que no programa anterior (Auxílio Brasil). Esse benefício terá concessão até maio de 2025.

O programa desempenha uma função crucial no enfrentamento da pobreza e na promoção da inclusão social no Brasil. Ele proporciona apoio financeiro às famílias de baixa renda, auxiliando-as a atender às suas necessidades básicas.

É imperativo que os beneficiários estejam cientes do cronograma de pagamentos e dos tipos de benefícios aos quais têm direito. Manter-se informado sobre as datas e assegurar o cumprimento dos critérios é essencial para receber o auxílio de forma regular e eficiente. O programa visa aprimorar a qualidade de vida das famílias mais vulneráveis, contribuindo para a redução das disparidades no país.