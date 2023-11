Beneficiários do BPC têm direito ao 13º salário?

O Benefício de Prestação Continuada (BPC) é um auxílio financeiro oferecido pelo Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) destinado a idosos a partir de 65 anos e pessoas com deficiência de qualquer idade. Essa assistência pretende garantir uma renda mínima para aqueles que não possuem meios de sustento próprio ou de serem sustentados por suas famílias.

Neste artigo, vamos abordar os detalhes mais importantes sobre o BPC, incluindo o pagamento do 13º salário, o calendário de saques e como consultar o valor a ser recebido.

O que é o BPC?

O Benefício de Prestação Continuada (BPC) é um benefício assistencial assegurado pela Constituição Federal de 1988. Ele é destinado a pessoas em situação de vulnerabilidade social que não possuam meios de prover o próprio sustento ou de serem mantidas por suas famílias.

Para se qualificar para o BPC, é necessário atender a alguns requisitos, como ter idade igual ou superior a 65 anos, no caso dos idosos, ou possuir alguma deficiência que limite a capacidade de autossustentação. Diferentemente de uma aposentadoria, o BPC não exige contribuição prévia ao INSS.

Além disso, é importante ressaltar que o benefício não configura como um salário, mas sim como uma assistência financeira. O valor do BPC corresponde a um salário mínimo vigente e não dá direito ao 13º pagamento.

O pagamento do 13º salário do BPC

O pagamento do 13º salário para os beneficiários do BPC é uma questão muito aguardada e tem sido objeto de discussões e propostas legislativas. Atualmente, a inclusão do abono natalino no BPC ainda é apenas uma proposta e não tem aprovação definitiva no Congresso Nacional.

Existem duas propostas importantes em discussão, mas é improvável que a implementação do abono natalino ocorra em 2023 devido às burocracias do processo legislativo.



Calendário de pagamento do 13º salário do BPC

Quando o pagamento do 13º salário do BPC for aprovado, o Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) será responsável por definir o calendário de saques, levando em consideração o número final do Número de Identificação Social (NIS) do beneficiário.

É importante ressaltar que essas datas estão sujeitas a alterações e devem ser consultadas no calendário oficial divulgado pelo INSS.

Confira abaixo um exemplo hipotético de calendário de pagamento do 13º salário do BPC:

Número final do NIS Data de saque 1 10/12/2023 2 11/12/2023 3 12/12/2023 4 13/12/2023 5 14/12/2023 6 17/12/2023 7 18/12/2023 8 19/12/2023 9 20/12/2023 0 21/12/2023

Como consultar o valor do 13º salário do BPC?

A consulta do valor referente ao 13º salário do BPC pode ser feita de forma online, por meio do aplicativo Meu INSS ou do site oficial do INSS. Essas plataformas permitem que o beneficiário tenha acesso às informações sobre o valor a ser recebido e também possam verificar o histórico de pagamentos e outros dados relacionados ao benefício.

É importante ter em mãos o número do benefício e outros documentos de identificação para realizar a consulta de forma segura.

Formas de saque do 13º salário do BPC

O saque do 13º salário do BPC pode ser realizado de diferentes formas. O beneficiário pode optar por sacar o valor em uma agência bancária da Caixa Econômica Federal, em um caixa eletrônico ou em uma casa lotérica.

Para realizar o saque, é necessário apresentar o cartão do benefício ou um documento de identificação com foto, como o RG. É importante ressaltar que o saque deve ser feito pelo próprio beneficiário ou por um procurador legalmente autorizado.

Ademais, o Benefício de Prestação Continuada (BPC) é uma importante assistência financeira destinada a idosos e pessoas com deficiência em situação de vulnerabilidade social. O pagamento do 13º salário para os beneficiários do BPC ainda é uma questão em discussão e não tem aprovação definitiva.

É fundamental que os beneficiários fiquem atentos às informações oficiais divulgadas pelo INSS para acompanhar o calendário de saques e consultar o valor a ser recebido. O abono natalino representaria uma renda extra importante para essas pessoas, contribuindo para a melhoria de sua qualidade de vida.