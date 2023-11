BENEFÍCIO do INSS: consulta de STATUS e VALORES pelo CPF

Você conhece qual é o passo a passo para verificar seu benefício do INSS? Se não, abaixo apresentaremos todas as informações pertinentes ao assunto. O procedimento é bastante simples e você pode usar apenas o CPF para realizar esse tipo de verificação. Além disso, também pode ser muito importante que você esteja ciente do código do seu benefício.

Esse código também pode ser acessado por meio do Cadastro de Pessoa Física. Tais dados são essenciais para acompanhar informações do benefício do INSS, como a emissão do cartão, o calendário de pagamentos, a duração do salário, etc.

O que significa o código de benefício do INSS?

Antes de discutirmos as opções de consulta, é importante compreendermos o propósito desse código de benefício do INSS. A principal finalidade é que esse código atue como um tipo de identificador. Ele é formado por um total de dez dígitos em uma sequência distribuída da seguinte maneira: 000.000.000-0.

Contrariamente ao que muitos pensam, essa numeração serve principalmente para identificar o benefício recebido e não apenas o beneficiário. Em outras palavras, se um cidadão recebe um benefício por incapacidade temporária (anteriormente conhecido como auxílio-doença) e muda para um benefício por incapacidade permanente (aposentadoria por invalidez), o código do benefício do segurado poderá ser alterado.

O beneficiário permanecerá o mesmo, assim como o valor, mas como o benefício está sendo alterado, o código também poderá mudar. Portanto, esteja muito atento a essa informação.

Aprenda a verificar o seu benefício do INSS

No mínimo, existem quatro canais pelos quais o Instituto Nacional do Seguro Social disponibiliza o código e você pode verificar usando o CPF. Confira abaixo o guia passo a passo para cada um:

Portal



A primeira opção é através do site oficial do MEU INSS. Além do código do benefício do INSS, o portal oferece uma variedade de outros dados. Basta fazer o login usando a sua conta gov.br. O código do benefício aparece logo no início da página, juntamente com os benefícios concedidos ao segurado.

App Meu INSS

Essa é outra opção disponível para os segurados. O aplicativo funciona de maneira muito semelhante ao site, uma vez que você precisa fazer login usando a conta gov.br, onde informará o CPF. No aplicativo, basta procurar a aba “meus benefícios”. O aplicativo está disponível para Android e iOS.

Central de Atendimento do Instituto

Esta Central opera de segunda a sábado, até às 22h. A chamada tem um custo, razão pela qual o órgão recomenda o uso de um telefone fixo ou um celular com créditos. O guia é o seguinte:

Ligue para o número 135;

Fornecer o número do seu CPF;

Escolha a opção que indica “código do benefício” ou “informações sobre o benefício”;

Por fim, você poderá acessar a informação.

Agências do INSS

Finalmente, você pode verificar o código pessoalmente. No entanto, para isso, é necessário agendar previamente através do site ou do aplicativo Meu INSS.

Tempo de concessão do benefício do INSS

Você sabia que, na atualidade, aproximadamente 7 milhões de brasileiros estão na fila do INSS? Esses indivíduos esperam com grande expectativa a obtenção de diversos benefícios do INSS, que variam desde aposentadorias até pensões, além de auxílios assistenciais fornecidos pela instituição.

Em algumas situações, os cidadãos do Brasil podem aguardar mais de um ano até que esses pagamentos sejam liberados. No entanto, na maioria das vezes, os trabalhadores do país não precisam esperar tanto tempo para receber os benefícios do INSS.

Normalmente, o período médio para a aprovação de um benefício no INSS é consideravelmente mais curto, cerca de 70 dias, o que equivale a pouco mais de 2 meses. Como exemplo, em junho deste ano, informações do Boletim Estatístico da Previdência Social indicam que o Governo Federal concedeu mais de 459 mil benefícios aos brasileiros.

Esses dados ilustram que, apesar de alguns casos complexos, a Previdência Social continua a processar e aprovar benefícios. O objetivo é tornar o processo cada vez mais ágil para a maioria dos requerentes.