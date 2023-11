Benefício pouco conhecido: saiba como solicitar o Auxílio Aluguel pelo CadÚnico

No cenário atual do Brasil, onde diversas famílias enfrentam desafios financeiros, o encargo associado ao aluguel pode transformar-se em um fardo considerável para o orçamento familiar. Isso torna-se ainda mais preocupante para aquelas famílias que, ao perderem suas moradias, não têm os meios necessários para arcar com essa obrigação mensal.

Diante desse contexto, o Auxílio Aluguel emerge como uma medida crucial para aqueles em situação de fragilidade financeira. A relevância desse auxílio é evidenciada pela expressiva parte da renda familiar destinada ao pagamento do aluguel.

Dependência das famílias em situação de vulnerabilidade e importância do Auxílio Aluguel

Conforme indicado por uma pesquisa realizada pelo Insper, aproximadamente 20% da renda das famílias que optam pelo aluguel é direcionada para essa despesa. Esse grupo representa 17% das 69 milhões de famílias brasileiras. Especialmente para a população de baixa renda, com ganhos de até dois salários mínimos, o impacto é ainda mais acentuado, com 34% da renda destinada a cobrir esse custo.

A moradia é um direito fundamental e indispensável para todos, no entanto, há circunstâncias em que famílias perdem suas residências e não conseguem suportar o ônus financeiro do aluguel. Nessas situações, iniciativas como o Auxílio Aluguel desempenham um papel crucial como uma possível solução para essa dificuldade.

Essa é uma forma de suporte social que atende de maneira emergencial famílias que perderam suas moradias devido a diversas circunstâncias, como:

Enchentes;

Deslizamentos;

Incêndios;

Outros eventos que resultam na perda de residência.

Tipos de auxílio



Existem dois principais tipos de Auxílio Aluguel disponíveis para famílias de baixa renda no Brasil:

Aluguel Social – Este benefício, estabelecido pela Lei Nº 8.742/93, é uma iniciativa do governo federal que proporciona pagamentos mensais às famílias desabrigadas. O auxílio é temporário e concedido até que a família encontre um novo local para morar, ou seja integrada em programas habitacionais, como o Programa Casa Verde e Amarela.

Auxílio Moradia – Este programa é conduzido por várias prefeituras, sendo, portanto, uma iniciativa municipal. Ele visa beneficiar famílias de baixa renda afetadas por desastres naturais ou outras situações que resultem na perda da moradia.

O que é preciso para ter direito ao benefício

No caso do aluguel social do programa federal, a família precisa estar inscrita no Bolsa Família, no CadÚnico do Governo Federal. Além disso, deve participar de programas como a Tarifa Social de Energia Elétrica. Sem contar que é necessário que a família esteja em situação de risco ou vulnerabilidade após calamidades públicas ou remoções habitacionais.

Para o auxílio moradia municipal, é essencial verificar com a gestão local os requisitos e procedimentos necessários para o cadastro e obtenção do benefício.

Para efetuar o cadastro no Auxílio Aluguel, tanto nos programas federal quanto municipal, geralmente é necessário seguir os passos abaixo:

Cadastro Único (CadÚnico) – Certifique-se de estar registrado no Cadastro Único, que é um instrumento do governo federal para identificação e caracterização socioeconômica das famílias de baixa renda.

Participação em Programas de Distribuição de Renda – Esteja inscrito em programas de distribuição de renda, como o Auxílio Brasil, que costumam ser requisitos para acesso ao Auxílio Aluguel.

Documentação Necessária – Prepare os documentos pessoais, tais como RG, CPF, certidões de nascimento dos dependentes, e comprovantes de renda. Essa documentação é essencial para a análise e concessão do benefício.

Encaminhamentos do CRAS ou Secretarias – Em alguns casos, podem ser necessários encaminhamentos do Centro de Referência ou secretarias municipais. Esses órgãos podem fornecer orientações adicionais e verificar a elegibilidade da família para o Auxílio Aluguel.

Em suma, o Auxílio Aluguel desempenha um papel crucial para as famílias brasileiras que enfrentam desafios financeiros e habitacionais. Além de fornecer suporte financeiro vital, o programa assegura a segurança e a dignidade associadas ao direito a uma moradia adequada. Em um contexto de condições econômicas desafiadoras, iniciativas como essa são essenciais para proteger e apoiar as famílias mais vulneráveis do Brasil.