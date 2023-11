Benefícios do CalWORKS: Qual é o valor máximo que você pode obter e como pode obtê-lo?

CalWORKs da Califórniaou Assistência Temporária para Famílias Carentes (TANF), é mais do que apenas um programa de bem-estar – é uma tábua de salvação para famílias elegíveis que enfrentam dificuldades financeiras em todos os 58 condados do estado. Operado em nível local pelos departamentos de assistência social do condado, o CalWORKs intervém quando as famílias precisam urgentemente de assistência imediata, seja para moradia, alimentação, serviços públicos, roupas ou cuidados médicos.

Nas vibrações descontraídas do Golden State, se você está se perguntando quem pode andar no CalWORKs onda, os critérios de elegibilidade são simples. “Para pegar essa onda, você precisa ser residente na Califórnia e ser cidadão dos EUA, estrangeiro legal ou estrangeiro qualificado.

Além disso, você deve estar aproveitando a onda do desemprego ou do subemprego com renda baixa ou muito baixa “, explica o resumo. Mas há mais do que isso: você está dentro se estiver enfrentando os desafios de ser pai de uma criança de 18 anos ou mais jovem, arrasando com a aparência de grávida ou viajando pela vida como uma jovem de 18 anos chefiando sua casa.

Para aqueles que estão prontos para aproveitar a onda do CalWORKs, o processo de inscrição on-line é a chave para pegá-la. “Basta remar até o local de inscrição on-line do CalWORKs e mergulhar”, sugere o guia casual.

Quanto é o pagamento em 2023?

Agora, de quanto dinheiro estamos falando aqui? O CalWORKs o pagamento para 2023 não é um valor fixo porque é tão dinâmico quanto as ondas da Califórnia. “Não existe uma resposta única para a pergunta ‘quanto’”, observa o guia. Em média, o que se fala nas ruas é de US $ 960 por mês, mas, ei, estamos na Califórnia – algumas famílias podem pegar uma onda maior, enquanto outras podem pegar uma onda menor.

Para receber seu pagamento mensal do CalWORKs, você terá um pouco de papelada e um bate-papo amigável. “Inscreva-se, seja elegível e depois bateremos um papo, nada muito formal”, sugere o guia em tom descontraído. Durante esse processo, você precisará revelar a renda, a propriedade, o status de cidadania, a data de nascimento, o número do seguro social, os custos de residência e se você está trabalhando ou acertando os livros.

O California CalWORKs não é apenas um programa; é uma mão amiga estendida no espírito frio do Estado, garantindo que as famílias necessitadas possam navegar nas ondas da vida sem morrer. Então, se você está se perguntando como pegar essa onda, o guia oferece uma abordagem descontraída e semi-casual.