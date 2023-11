Benefícios do SSDI: Você pode trabalhar enquanto estiver no SSDI?

EUem 2023, Seguro Social os beneficiários de prestações por invalidez enfrentam limites de rendimento aumentados, afectando a sua capacidade de obter rendimentos adicionais sem comprometer os seus benefícios.

O Administração da Segurança Social (SSA) estabelece limites substanciais de atividade remunerada (SGA) para cegos e não cegos, sendo os limites atuais de 2.460 dólares e 1.470 dólares por mês, respectivamente. Exceder esses limites pode resultar na perda de benefícios.

Os beneficiários também devem ser cautelosos ao desencadear um período experimental de trabalho (TWP), definido para ganhar mais de 1.050 dólares em renda adicional em um mês para 2023.

As violações frequentes dos limites de rendimento podem sinalizar para o ASS que os beneficiários possam trabalhar, arriscando potencialmente o seu acesso aos benefícios.

Seguro de Incapacidade da Previdência Social (SSDI) visa apoiar aqueles que não podem trabalhar devido a lesões ou deficiências qualificadas, e restrições rigorosas de rendimento refletem este critério de elegibilidade.

Novos limites de SGA todos os anos

Os limites do SGA são ajustados anualmente para ter em conta a inflação, com os aumentos de 2023 introduzidos. SSDI os beneficiários devem estar vigilantes na gestão das suas finanças para evitar exceder os limites estabelecidos, e a consulta de advogados especializados em deficiência pode fornecer orientação sobre como lidar com estas restrições.

A lógica por trás das restrições de rendimento está enraizada nos critérios de elegibilidade para benefícios por invalidez, garantindo que os beneficiários enfrentem verdadeiramente obstáculos no seu sustento financeiro devido a condições médicas graves.

SSDI os benefícios destinam-se a indivíduos com um histórico de trabalho significativo que não podem mais trabalhar devido a lesões, deficiências ou doenças qualificadas.

Embora os beneficiários possam trabalhar em empregos de meio período para obter renda adicional, é crucial permanecer abaixo dos limites do SGA e evitar os gatilhos do TWP.

Compreender as mudanças nos limites do SGA a cada ano é essencial para que os beneficiários mantenham a estabilidade financeira e o acesso contínuo aos benefícios.

Indivíduos com deficiência que recebem Renda Suplementar de Segurança (SSI) e/ou SSDI pode ser capaz de trabalhar enquanto recebe benefícios, mas o valor do benefício pode ser reduzido com base na renda auferida no emprego.

Ajustar-se a estes limites e manter-se informado é crucial, e a assistência jurídica pode ajudar os beneficiários a lidar com as complexidades das restrições de rendimento e a salvaguardar os seus benefícios.