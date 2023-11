Benefícios SNAP Chicago dezembro: Quando os pagamentos serão feitos em dezembro?

Ade acordo com dados oficiais, 1-5 famílias em Illinois contarão com os benefícios do SNAP para preparar o jantar Natal mesas este ano. Por isso, todos os beneficiários do programa aguardam as datas em que o vale-refeição deste mês começará a ser pago. distribuído.

Em 2023pouco mais de 904 mil domicílios em Illinois são beneficiários do Programa de Assistência Nutricional Suplementar (FOTO). A porcentagem aumentou de 15,9% em 2022 para 18,3% em 2023 e continua a ser o sexto valor mais elevado a nível nacional.

Em dezembro, o Illinois o governo enviará FOTO benefícios entre o dia 1º e o dia 10 de cada mês, dependendo do término do vínculo do chefe de família Seguro Social número (SSN).

Como todo mês, Chicago e o resto Illinois beneficiários cujos SSN termina em 1 receberão o benefício no dia 1º do mês. Os SSNs terminados em 2 receberão o vale-refeição no dia 2 de dezembro e assim sucessivamente, até chegar ao dia 10, quando os números terminados em 0 receberão seus benefícios.

Novos casos receberão seu primeiro benefício entre 1º e 10º do mês seguinte em que o seu caso foi aprovado.

A que horas chega o EBT de Illinois?

Os benefícios de rolagem regular estão disponíveis o mais tardar 3:00 da manhã. na mesma data todos os meses, incluindo fins de semana.

Para confirmar seu depósito data e horaos beneficiários podem consultar a página oficial do Sistema Integrado de Elegibilidade (IES).

Para analisar seu caso, o usuário deve clicar no link do seu número do processo. Os trabalhadores também podem verificar o “data regular de disponibilidade do rolo” no Página de resumo do caso do IES.