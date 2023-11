Benefícios SNAP Texas dezembro: Quais são os dias de depósito para dezembro de 2023?

Programa de Assistência Nutricional Suplementar (SNAP) os benefícios são enviados em 15 dias no estado do Texas, a partir de 1º de dezembro e são baseados no último dígito do número do Grupo de Determinação de Elegibilidade.

O programa pretende ajudar famílias de baixos rendimentos e em dificuldades a obterem as necessidades nutricionais de que necessitam através de um cartão electrónico que pode ser utilizado numa infinidade de supermercados e lojas, embora não seja suficiente para sustentar uma família sozinha.

O cartão em questão é um Lone Star Card e funciona da mesma forma que um cartão de crédito para qualquer loja que aceita SNAP, mas não pode ser usado para comprar tabaco, álcool, alimentos ou bebidas não comestíveis, nem pagar contas de alimentação pendentes.

Aqui estão as datas em que o requerente receberá seu pagamento:

Se o número do processo terminar em 0, o pagamento será em 1º de dezembro

Se o número do processo terminar em 1, o pagamento será em 3 de dezembro

Se o número do processo terminar em 2, o pagamento será em 5 de dezembro

Se o número do processo terminar em 3, o pagamento será em 6 de dezembro

Se o número do processo terminar em 4, o pagamento será em 7 de dezembro

Se o número do processo terminar em 5, o pagamento será em 9 de dezembro

Se o número do processo terminar em 6, o pagamento será em 11 de dezembro

Se o número do processo terminar em 7, o pagamento será em 12 de dezembro

Se o número do processo terminar em 8, o pagamento será em 13 de dezembro

Caso o número do processo termine em 9 (ZERO), o pagamento será no dia 15 de dezembro

Valores máximos mensais:

Para uma família de uma pessoa custava US$ 291.

Para uma família de duas pessoas, custava US$ 535.

Para uma família de três pessoas, custava US$ 766.

Para uma família de quatro pessoas, custava US$ 973.

Para uma família de cinco pessoas, custava US$ 1.155.

Para uma família de seis pessoas, custava US$ 1.386.

Para uma família de sete pessoas, custava US$ 1.532.

Para uma família de oito pessoas, custava US$ 1.751.

Para famílias com mais de oito membros, são US$ 219 extras por habitante acima de oito.

Quais são os termos?

Elegível apenas para famílias de baixa renda (uma família unipessoal começa com US$ 2.005 e depois passa a custar US$ 707 per capita).

Qualquer pessoa entre 16 e 59 anos deve estar procurando emprego para reivindicar os benefícios do SNAP. Eles estão autorizados a desistir com uma razão suficiente para fazê-lo.

Qualquer pessoa entre 18 e 52 anos sem filhos só pode solicitar o SNAP por três meses em um período de três anos. Pode ser prorrogado caso a pessoa trabalhe 20 horas semanais ou esteja em programa de trabalho/treinamento. Alguns adultos, como deficientes ou grávidas, podem não ter de trabalhar para reclamar.

Famílias com membros com 60 anos ou mais, ou com deficiência, podem se inscrever no Texas Simplified Application Program (TSAP), que torna o processo SNAP mais fácil e oferece três anos de benefícios por vez, em vez de seis meses.