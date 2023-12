Beneil Dariush: Paddy Pimblett ainda ‘precisa de muito trabalho’, mas será ‘uma boa luta’ para Tony Ferguson

Muitas sobrancelhas se levantaram quando o UFC anunciou que o ex-campeão interino dos leves Tony Ferguson enfrentaria a estrela em ascensão Paddy Pimblett em seu retorno à ação.

Antes considerado um dos principais candidatos da categoria, Ferguson tem lutado ultimamente ao perder seis lutas consecutivas, incluindo quatro delas por nocaute ou finalização. Enquanto isso, Pimblett recebeu um grande empurrão do UFC graças à sua popularidade crescente, mas apesar de quatro vitórias no octógono, ele enfrentou algumas críticas de que está longe de ser um produto sofisticado, independentemente da atenção que recebe.

Em sua partida mais recente, Pimblett conseguiu uma polêmica vitória por decisão, apesar de muitos acreditarem que seu oponente Jared Gordon merecia a aprovação.

Beneil Dariush, que é a atração principal do UFC Austin no sábado, na luta contra Arman Tsarukyan, foi um dos que ficaram surpresos quando o confronto foi anunciado, mas com o tempo passou a gostar do confronto, principalmente no que diz respeito ao seu ex-inimigo Ferguson.

“Honestamente, foi definitivamente uma surpresa quando o vi pela primeira vez, mas o que você pode fazer?” Dariush disse ao MMA Fighting. “Quero dizer, se você permanecer no jogo por tempo suficiente, os leões velhos serão comidos pelos novos leões. O jogo é assim mesmo.

“Tony não parece querer desistir tão cedo. Você realmente não pode culpar o UFC como [saying] ‘vocês estão apenas tentando machucar Tony.’ Mas Tony não tem lutado nada além de adversários de topo e agora eles dizem que vamos fazer você lutar contra alguém fora do topo, mas que ainda é muito popular. Na verdade, acho que esta é uma boa luta para Tony.”

Durante aquela derrapagem de seis derrotas, Ferguson enfrentou quatro oponentes que detinham o ouro do UFC ou lutaram pelo título do UFC, com as outras duas derrotas chegando a lutadores atualmente classificados entre os 15 primeiros pela promoção – incluindo sua derrota para Dariush em 2021 .

Essa é uma série de talentos assassinos para enfrentar, especialmente nas repetidas tentativas de voltar ao caminho certo com uma vitória.

Enquanto isso, Dariush não sabe dizer qual será o teto para Pimblett com apenas quatro lutas em sua carreira no UFC, mas sabe que o nativo de Liverpool ainda precisa desenvolver muitas habilidades se quiser enfrentar os melhores lutadores do mundo no divisão leve.

“No que diz respeito ao talento, se você olhar para mim no início da minha carreira, eu não estava nem perto de onde estou agora”, disse Dariush comparando-se a Pimblett. “Poderia ser a mesma coisa com Paddy.

“Seu crescimento pode ser exponencial e um dia ele pode se tornar campeão. No momento, acho que ele precisa de muito trabalho.”

Tudo isso resulta em um oponente derrotável para um veterano como Ferguson, e é por isso que Dariush acredita que o matchmaking do UFC foi realmente muito preciso na hora de montar essa luta.

“Acho que vai ser um pouco disso [dog fight]”, disse Dariush. “Acho que Tony definitivamente pode acabar pressionando Paddy mais do que esperava.”