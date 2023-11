Bengals estraga o retorno de Damar Hamlin e Buffalo Bills a Cincinnati, vitória por 24-18

Boutro o Cincinnati Bengals e Notas de búfalo marcaram o jogo deste domingo à noite em seus calendários quando o 2023 NFL cronograma foi divulgado.

Na semana 17 da temporada passada, um confronto altamente antecipado entre os dois com a classificação para os playoffs em jogo foi interrompido por uma situação terrível em que a segurança do Bills Damar Hamlin Teve que ser ressuscitado em campo. O peso emocional desta revanche foi pesado para ambas as equipes, enquanto direito de se gabar da conferência e posicionamento também estavam na linha.

Embora Hamlin não tenha jogado, ele fiz a viagem e me esquentei em campoonde foi recebido pelos recebedores do Bengals Tyler Boyd e Tee Higgins. Boyd é ex-aluno de Pittsburgh, e Higgins foi o jogador que acertou Hamlin quando o impensável ocorreu na temporada passada.

Como os Bengals venceram os Bills

O ataque do Bengals saiu disparado neste jogo. Joe Burrow avançou pelo campo na abertura e encontrou Irv Smith Jr. para uma pontuação de sete jardas.

Os Bills responderam imediatamente com um Golpe de 85 jardas próprios, culminados por um Josh Allen touchdown apressado. Mas os Bengals deram de ombros e entraram em campo para marcar o segundo gol imediatamente depois.

Desta vez, foi Joe Mixon socando-o no chão.

Os ataques ficaram um pouco frios, trocando punts com uma interceptação de Allen misturada. Mas pouco antes do intervalo, Burrow acertou Amostra desenhada em 3º e 7º para uma pontuação de 22 jardas.

Cincinnati manteve uma vantagem de 10 pontos durante todo o terceiro quarto, antes de ampliá-la para 14 no meio do quarto. Stefon Diggs puxou Buffalo para mais perto com um touchdown e uma conversão de dois pontos.

Mas não foi o suficiente, já que os Bengals conseguiram esgotar o tempo com duas primeiras descidas.

Os Bengals estão agora com 5-3 e estão em uma posição de Wild Card, enquanto os Bills caem em uma posição enquanto seu recorde piora para 5-4.