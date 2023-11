Bengals exclui vídeo da mão de Joe Burrow antes do confronto dos Ravens na TNF

Tele Cincinnati Bengals postou e rapidamente excluiu um vídeo em sua conta do Instagram, alimentando especulações sobre o status da mão de arremesso do quarterback Joe Burrow.

Quando a equipe chegou Baltimore pare eles Quinta à noite confronto contra os Ravens, a filmagem exibida Toca vestindo um braçadeira ou um tipo de capa protetora em sua mão direita, levantando preocupações entre fãs e analistas.

Por que os Bengals excluíram o vídeo?

Apesar da evidência visual, Toca não apareceu no time relatório de lesão antes do jogo crucial.

O vídeo excluído do Instagram, com uma imagem de Toca mão adornada com uma manga preta sem dedos, gerou dúvidas sobre a natureza do ferimento não revelado.

Meios de comunicação WCPO e FOX19 capturou o vídeo antes de sua remoção, intensificando ainda mais as especulações.

Calebe Noé da WCPO compartilhou a filmagem excluída, observando, “Não é um tiro perfeitamente claro, mas você definitivamente pode ver na mão dele.”

A decisão de remover o vídeo do canal oficial do time adiciona um ar de mistério à situação, sugerindo que os Bengals podem estar ocultando intencionalmente detalhes sobre Toca doença.

Bengals x Ravens, um confronto crucial da AFC North

Burrow, que sofreu uma lesão no dedo durante Semana 9 vitória sobre o Buffalo Bills, passou por tratamento e não perdeu nenhum momento de jogo.

No entanto, a situação actual levantou preocupações sobre potenciais limitações ou desafios que ele poderá enfrentar durante o próximo jogo contra o Corvos.

Como tanto o Baltimore Ravens (7-3) quanto Cincinnati Bengals (5-4) pretendem se recuperar de perdas difíceis em Semana 11, Quintas-feiras jogo traz implicações significativas para ambas as equipes.

O Corvossaindo de um 33-31 derrota para o Cleveland Browns, estão determinados a defender seu território.

Enquanto isso, o Bengalasainda se recuperando de um 30-27 derrota contra o Houston Texans, enfrente o desafio adicional de incerteza em torno Joe Burrow mão.

O primeiro confronto entre essas equipes em Semana 2 vi o Corvos sair vitorioso com um Vitória por 27-24.

Joe Burrowse recuperando de uma lesão na panturrilha, enfrentou uma dura batalha, jogando dois touchdowns mas também um interceptação.

O Corvos superou o Bengalas em jardas totais, acumulando 415 para Cincinnati 282.

O confronto de quinta-feira é um jogo crucial para as aspirações de ambas as equipes aos playoffs.

O Bengala decisão de excluir o vídeo revelador criou uma nuvem de incerteza, deixando torcedores e adversários especulando sobre a verdadeira extensão do Toca saúde.