Bengals WR lança um desafio antes da tão esperada revanche com Bills

Óum dos confrontos mais esperados de 2023 NFL temporada acontece domingo à noite em Cincinnationde o Bengalas enfrentará o Notas de búfalo em uma revanche do Divisão AFC 2022 jogo de playoff.

O Bengalas venceu naquele dia, e não foi por pouco – uma batida de 27-10 na neve em Estádio de destaque em Búfalo. A derrota deixou um gosto amargo na Contas vestiário, já que um time com 13 vitórias foi despachado sem cerimônia antes do jogo do título da conferência. Um jogador do Bengals se lembra do que foi dito após o jogo do playoff e está confiante Cincinnati estará à altura da tarefa mais uma vez.

“Estamos aqui agora”

Falando à mídia na quinta-feira, o receptor Tyler Boyd contestou a alegação de que o Contas teria derrotado o Bengalas em janeiro o tempo estava melhor – e os desafiou a tentar desta vez, em um confronto potencialmente crucial na temporada regular.

“Alguns de seus jogadores diziam que se não estivesse nevando, eles teriam nos derrotado”, Boyd disse. “Estamos aqui agora.”

Os Bengals têm se parecido mais com eles mesmos nas últimas semanas, após um início lento na temporada de 2023. Cincinnati venceu três jogos consecutivos e desmantelou o São Francisco 49ers no Estádio Levi’s fim de semana passado, com o quarterback Joe Burrow lançando quase tantos touchdowns (três) quanto incompletos (quatro).

Enquanto isso, os Bills são ligeiramente azarões de 2,5 pontos ao entrar no jogo. Búfalo alternou vitórias com derrotas desde que bateu o Golfinhos de Miami na Semana 4, e uma vitória contra outro adversário de alto nível seria uma demonstração séria de suas credenciais nos playoffs ao entrar na segunda metade da temporada.

Josh Allen terá alguma ligação criativa e audível neste fim de semana?

O áudio de Josh Allen gerou respostas exigentes de LeBron James

O jogo será emocionante

O Contas e Bengalas já estará ansioso para ir no domingo, mas o jogo será especialmente significativo para um jogador em particular no Búfaloa lista.

Estádio Paul Brown é onde a segurança Damar Hamlin desmaiou e teve parada cardíaca em janeiro, no final “Segunda à noite futebol“transmissão da temporada 2022. Hamlin disputou uma partida nesta temporada e não tem medo de retornar ao Cincinnati – onde sua vida mudou para sempre.

“Acho que vai ser superelétrico e acho que não vai ser nada além de amor”, disse Hamlin ao companheiro de equipe Por Miller sobre “O Vocast“esta semana. “Tenho certeza que será um monte de lembranças que vão deixar tudo emocionante para mim, mas não vou fugir disso. Estou pronto para atravessar o fogo.”