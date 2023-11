Benoit Saint-Denis detalha o ‘renascimento’ como candidato ao UFC após uma vida passada nas forças especiais francesas

Com apenas quatro anos de carreira no MMA, Benoit Saint-Denis já é um dos maiores talentos da divisão leve do UFC, rica em talentos. Mas mesmo antes de amarrar seu primeiro par de luvas de 120 gramas, o combate era onde Saint-Denis se sentia mais em casa.

O francês de 27 anos, que recentemente empurrou seu recorde como peso leve do UFC para 5 a 0 com um nocaute na cabeça de Matt Frevola em 91 segundos, passou os primeiros capítulos de sua vida adulta servindo como pára-quedista no especial do Exército Francês. forças. Filho de um militar, Saint-Denis ingressou no exército depois de sair da escola, depois de ganhar a faixa preta no judô e se aventurar no rúgbi. Saint-Denis passou vários anos a combater grupos terroristas no estrangeiro, incluindo o Boko Haram, com sede em África, e uma missão para recuperar um aeroporto em Tombuctu.

“Foi uma aventura e adorei”, disse Saint-Denis em uma recente entrevista em estúdio no A hora do MMA. “E foi difícil para mim desistir porque foi um grande investimento fazer isso. Mas a paixão [I discovered] para artes marciais mistas quando comecei no Jiu-Jitsu em 2017, adorei.”

O MMA era ilegal na França naquela época, mas Saint-Denis já tinha um interesse passageiro por esportes de combate desde sua juventude. O espírito guerreiro inerente ao MMA e a arte brutal exibida em seus mais altos níveis não era apenas algo com o qual Saint-Denis se relacionava, mas também o tipo de desafio cheio de adrenalina que ele desejava.

“Gostei de assistir porque fui para as Forças Especiais para fazer parte dos melhores guerreiros do meu país. Estava na minha mentalidade, na minha filosofia de vida”, disse Saint-Denis. “Eu queria fazer parte desse tipo de pequenos grupos que realizam missões geopolíticas muito importantes e são ótimos no uso de qualquer tipo de arma, qualquer tipo de abordagem [against] o inimigo, paraquedismo e tudo mais. Foram todas essas aventuras que eu adorei e das quais queria fazer parte, então o combate corpo a corpo faz parte disso. É uma pequena parte disso, então é claro que eu já tive alguns [training].

“Então o Dan Henderson contra o Shogun [Rua] luta, é uma das lutas que me faz amar logo o MMA. E quando comecei no Jiu-Jitsu, me apaixonei ainda mais e voltei a assistir. Então eu vi a luta, [Rory] A luta MacDonald x Robbie Lawler, e eu estava pensando, se estou fazendo carreira, é isso que eu quero. Isto é o que eu quero experimentar.”

No entanto, tudo ainda foi sorte do sorteio.

Saint-Denis disse que não considerou realmente seguir o jiu-jitsu brasileiro até que viu um pôster de seu atual treinador de luta livre, Christophe Savoca, afixado em um carro em 2017, e nesse momento ele se convenceu a tentar. No início de 2018, ele estava se aventurando bem no kickboxing e, em setembro de 2018, ele experimentou pela primeira vez o treinamento real de MMA. Instantaneamente, ele foi fisgado. Apenas 15 dias depois, Saint-Denis participou de um torneio amador de MMA e venceu.

“Então me perguntei: ‘OK, quero ganhar a vida fazendo isso, é possível?’ E descubro que existe carreira profissional, tudo”, explicou Saint-Denis.

“Saí do emprego para minha primeira luta por algumas centenas de dólares e foi ótimo, porque dois anos depois fomos para o UFC.”

Hoje, apenas alguns anos após o início de sua segunda vida no MMA, Saint-Denis tem todas as características de um futuro candidato ao título dos leves do UFC. Mesmo assim, ele ainda dá todo o crédito a Savoca. Se ele nunca tivesse visto o pôster de Savoca naquela tarde fatídica de 2017, ele duvida que algo disso estivesse acontecendo. O MMA ainda seria um interesse passageiro e ele ainda estaria desistindo dos planos no exterior, arriscando a vida em todas as missões nas forças especiais francesas.

“É como um renascimento”, disse Saint-Denis. “[Savoca] me deu a paixão e a emoção do esporte, o amor pela competição. Ele me mostrou também a mentalidade. Ele é o cara que me colocou de volta nos esportes de combate. Talvez eu faria [have found it anyway]mas talvez mais tarde.”

Saint-Denis agora está determinado a aproveitar ao máximo a oportunidade. Ele é oficialmente um dos 15 melhores pesos leves do UFC depois de sua aventura sobre Frevola, e está ansioso para se testar contra o maior número possível de lutadores até 155 libras do mundo. Ele fez lobby forte A hora do MMA por uma oportunidade de enfrentar Justin Gaethje no que ele garante que seria um “banho de sangue”, mas ele também está pronto para enfrentar o que vier em seu caminho.

No final das contas, Saint-Denis surpreendeu até a si mesmo com sua rápida ascensão desde sua estreia profissional em 2019.

“O que é muito interessante no esporte é que há muito instinto”, disse Saint-Denis. “Não se trata apenas do quanto você deseja, mas também: você tem inteligência e capacidade para aprender coisas novas? E ficar curioso sobre tudo isso? Por exemplo, não consigo entender um lutador de MMA que não queira ser o melhor em tudo. É para isso que treino. Quando estiver no melhor momento da minha carreira, quero ser o melhor striker, o melhor lutador e o melhor chão da minha categoria, para que ninguém possa me testar em lugar nenhum.

“Não entendo caras que só ficam satisfeitos em serem os melhores atacantes ou os melhores [grapplers]. Cara, você não é o melhor lutador. Se você não é pelo menos um dos melhores em tudo, você deixa muitas oportunidades para ser derrotado. E eu sou realmente apaixonado por ser melhor a cada dia em cada uma das disciplinas, e quando você as junta novamente, é tudo um pouco diferente, e é isso que torna o MMA especial. Tem que usar não só o corpo, mas também a mente, e é a mentalidade do serviço especial, consegui usar muito bem fazendo ajustes na minha preparação, na forma como uso as minhas 24 horas.”