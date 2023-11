Benoit Saint-Denis quer muito briga de ‘banho de sangue’ com Justin Gaethje

Benoit Saint-Denis não estava apenas citando algum nome aleatório quando chamou Justin Gaethje após sua espetacular vitória no UFC 295 sobre Matt Frevola.

Com cartel de 5 a 0 no peso leve do UFC e cinco paralisações consecutivas sem sequer chegar ao terceiro round, o francês anunciou oficialmente sua presença como um dos nomes mais promissores na categoria até 155 libras no recente pay-per-view do Madison Square Garden. por visualização. Agora Saint-Denis tem um número ao lado de seu nome no ranking oficial do UFC, e ele vê Gaethje como o adversário perfeito para lhe proporcionar o tipo de guerra arrasadora e arrasadora que ele deseja.

“É uma luta que quero travar”, disse Saint-Denis sobre Gaethje em A hora do MMA. “Está no topo da lista, claro. Não é culpa dele, mas acredito que eles vão fazer [Islam] Makhachev contra [Charles] Oliveira. Gaethje é um guerreiro, gosta de atividade, mas terá que lutar novamente e grandes datas estão por vir no ano que vem, e ele já vem derrotando Dustin Poirier, vem derrotando muitos caras durões, e eu acredito que isso é um lutar pelo BMF Benoit Saint-Denis badly wants ‘bloodbath’ fight with Justin Gaethje e ele o queixo para fazer disso uma guerra. Porque você pode ter caras durões, mas se eles não tiverem queixo, comigo não vai dar certo [into a war].

“Eu acredito que nós dois temos um queixo que podemos quebrar algumas vezes, e se as pessoas querem uma briga violenta e isso poderia ser [remembered by] história, acho que essa é a luta a ser travada. Eu acredito que podemos ter uma luta que será uma loucura. Lutas malucas, trocas malucas de socos. Tenho muito respeito por ele, mas acredito que ele terá que lutar antes de conquistar o título por causa dessa coisa do Islam Makhachev e do Oliveira, e o Islam não luta tanto então ele vai ter que esperar muito. Se ele quer uma guerra, em qualquer lugar, eu sou a favor.”

Saint-Denis, 27, tem sido sensacional até agora em 2023. Ele competiu três vezes nos últimos cinco meses e parecia um futuro candidato ao título em todos os três, finalizando Ismael Bonfim com uma manivela no primeiro assalto, nocauteando derrotou Thiago Moises em uma performance de Luta da Noite e, em seguida, despachou Frevola com um chute brutal na cabeça no primeiro assalto em apenas 91 segundos para ganhar outro bônus de Performance da Noite.

Gaethje representa um grande salto na hierarquia. O ex-campeão interino do UFC, de 35 anos, é um dos principais candidatos no peso leve e se afirmou como principal candidato à disputa pelo cinturão com seu recente nocaute sobre Dustin Poirier. Gaethje disse publicamente que espera que sua próxima luta seja pelo título, mas com o campeão do UFC Islam Makhachev e o ex-campeão Charles Oliveira ainda potencialmente se encontrando em uma revanche no próximo ano, Saint-Denis acha que sua convocação para Gaethje pode acabar tendo algumas pernas .

“Por que não? Muitos caras já estão com cartão amarelo na categoria”, disse Saint-Denis. “Há [Mateusz] Gamrot, Dustin [Poirier]e ele que não está com cartão amarelo, então esses três caras são os alvos para mim.

“Estou no MMA porque vi isso [Dan Henderson] contra Shogun [Rua] lutar, isso [Rory] MacDonald contra Robbie Lawler. Eu posso ver um banho de sangue e algo como onde meus dentes vão [get knocked out] durante a luta [with Gaethje], apenas essa excitação louca. … quero brigar quando tiver 45 anos [years old], estou assistindo e fico tipo, ‘Ah, foi bom. Foi uma boa luta. Eu quero que seja difícil. Quando você sente que está sem fôlego, tem sangue na boca, seu corpo está cansado, seu espírito está um pouco quebrado, e vamos ver quem vai ficar mais quebrado e qual espírito vai se soltar antes do outro. ”

“Acredito que ele esteja interessado em lutas duras e em se destacar na categoria”, acrescentou Saint-Denis. “Ele terá que deixar claro e tem muitas opções. Ele é um cara melhor classificado, é um veterano, é uma estrela, mas acredito que pode ser uma luta que o empolgue também.”

Embora sua convocação para Gaethje possa ser ambiciosa, Saint-Denis está confiante de que está pronto para as lutas mais difíceis disponíveis até 155 libras. Com as oportunidades certas, o ex-oficial das forças especiais francesas acredita que pode estar na disputa pelo título do UFC até o final de 2024.

“Vou tentar e dar tudo de mim para ser um verdadeiro candidato ao título [next year], claro. É tudo o que desejo”, disse Saint-Denis. “Minha equipe, minha [coaching] equipe, minha família, por todas as pessoas que estão me incentivando a estar lá, e é isso que vamos fazer – vamos trabalhar o máximo que pudermos para chegar lá, e acredito que mereci uma grande luta para a minha próxima luta, e vai ser mais um passo para colocar esse cinturão na cintura.”