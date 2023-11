Besni está com VAGAS ABERTAS em novembro; SAIBA MAIS!

A Besni, empresa que é uma das maiores redes de varejo de moda presentes no país, está recrutando profissionais para compor o seu time em várias cidades. Dessa forma, antes mesmo de falar com mais ênfase sobre, vale a pena consultar a lista de oportunidades abertas abaixo:

Auxiliar de Loja – Temporário – Guarulhos / Centro – SP – Lojas / Shopping;

Atendente de Caixa e Cartão – São Paulo – SP – Demonstrador / Promotor;

Auxiliar de Loja – São Paulo – SP – Atendimento;

Auxiliar de Loja – Vila Nova Cachoeirinha – São Paulo – SP – Lojas / Shopping;

Atendente de Caixa e Cartão – Vila Nova Cachoeirinha – São Paulo – SP – Lojas / Shopping;

Auxiliar de Seção – Santo Amaro – São Paulo – SP – Lojas / Shopping;

Atendente de Loja – Santo Amaro – São Paulo – SP – Lojas / Shopping: Organizar o caixa para abertura da loja ou fechamento. Recepcionar clientes para compras a prazo; Conferir a documentação; Operar o caixa e receber pagamentos. Empacotar mercadorias e entregar ao cliente. Abordar clientes nas dependências da loja;

Auxiliar de Loja – Temporário – Diadema – SP – Lojas / Shopping;

Operador (a) de Caixa – Diadema – SP – Lojas / Shopping;

Auxiliar de Loja – Mauá – SP – Lojas / Shopping;

Auxiliar de Loja – Temporário – Itaquera – São Paulo – SP – Lojas / Shopping;

Estagiário (a) de Cobrança – São Paulo – SP – Cobrança;

Auxiliar de CD – Raposo Tavares – São Paulo – SP – Distribuição, Recebimento e Expedição: Receber os volumes do Departamento de Recebimento. Analisar as peças uma a uma para verificar se há algum defeito ou dano da mesma. Verificar divergências entre o pedido de compras e o físico recebido (preço, cores, códigos, packs, etc.).

Mais sobre a Besni

Contando mais sobre a marca, vale deixar claro que a Besni possui 55 anos de história e quase 40 lojas de departamentos e autoatendimento, oferecendo uma experiência de moda irresistível para os seu clientes.

Além disso, acredita que os colaboradores são protagonistas do crescimento e do sucesso da companhia. Uma história marcada por simplicidade, humildade, sonhos e gente de garra que faz e acontece. Não à toa, ao longo do tempo muitas coisas mudaram, mas o compromisso com uma loja conectada com as tendências, alegre, ética e produtiva, permanecem as mesmas.

Confira alguns benefícios

Assistência médica;

Assistência odontológica;

Auxílio Educação;

Auxílio farmácia;

Vale-refeição;

Vale-transporte.

Como enviar o seu currículo?



Como você já pôde conferir a lista de vagas da Besni, basta precisa clicar nesse link para ir automaticamente à página do InfoJobs. No site, tudo o que você precisa fazer é consultar os detalhes referentes à vaga com atenção e se candidatar.

