Between the Links: próximo movimento de Francis Ngannou, Almeida x Lewis, atualização sobre lesão de Chimaev, UFC Austin

Francis Ngannou chocou o mundo dos esportes de combate ao levar o campeão peso-pesado do boxe Tyson Fury ao limite no último sábado na Arábia Saudita, uma performance que abriu muitas portas lucrativas para o ex-campeão mundial do UFC. Com tantas opções em jogo, qual é a jogada mais interessante para Ngannou seguir em frente?

Em uma edição inédita do Between the Links, o painel discute o desempenho de Ngannou, se sua próxima luta deve ser no boxe ou no MMA, e se uma luta com Jon Jones poderia acontecer apesar de ser a maior luta que o UFC poderia participar no o momento. Além disso, os tópicos incluem o UFC São Paulo, a luta principal entre Jailton Almeida e Derrick Lewis e o que está em jogo, a recente prisão de Lewis antes da luta, a atualização sobre a lesão de Khamzat Chimaev e o que isso pode significar para Sean Strickland, o UFC Austin recebendo dois grandes cinco lutas leves e redondas e muito mais.

O apresentador Mike Heck modera o confronto entre Shaheen Al-Shatti do MMA Fighting e Alexander K. Lee.

