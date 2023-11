Ccom convicção e clareza, Marcelo Bielsa mandato como treinador principal do Seleção Uruguaia continua, derrotando a Argentina.

No Eliminatórias para a Copa do Mundo de 2026 realizada em bons ares, Bielsa’s equipe, com jogadores da Liga MX, surpreendentemente garantiu um 0-2 vitória sobre a Argentina, que incluía Lionel Messi.

Num jogo presenciado por milhares de pessoas no icónico Estádio La Bomboneraos torcedores tiveram uma ideia do estilo de futebol que os guiará nos próximos três anos no caminho para o Copa do Mundo FIFA em México/Canadá/Estados Unidos.

Os gols vieram do zagueiro central do Barcelona, Ronald Araújono 41º minuto do primeiro semestre e Liverpool Centro avante, Darwin Nezno 87 minutos no segundo tempo, selando a vitória para Uruguai.

Quantos jogadores da Liga MX Bielsa jogou contra a Argentina?

Sob Marcelo Bielsadois Liga MX jogadores presentes na partida: zagueiro central Sebastín Cáceres (como titular) e centroavante Frederico Vias (como um substituto), representando Clube América e Clube Lenrespectivamente.

Classificação atual das Eliminatórias da Conmebol

Olhando para a última classificação após a quinta rodada do Eliminatórias da Conmebol para o Copa do Mundo de 2026a Argentina continua na liderança com 12 pontos.

Uruguai segue de perto com 10 pontosenquanto Colômbia detém 9 pontos.

Venezuela fica em 8 pontossuperando o Brasil com apenas 7 pontos.

Mais abaixo na mesa, Equador, Paraguai, Chile, Bolíviae Peru siga depois.

Marcelo Bielsa e o futuro brilhante do Uruguai

Marcelo Bielsatendo treinado anteriormente Argentina e Chileagora está dirigindo Uruguai rumo a um futuro brilhante.

Enquanto seu tempo com Argentina enfrentou desafios, nomeadamente o Copa do Mundo FIFA de 2002obteve grande sucesso com Chile.

Bielsa’s nome é sinônimo de um estilo de jogo impressionante, e Uruguai pretende recuperar a sua antiga glória sob a sua orientação, reminiscente das conquistas durante cicatriz de Washington Tabrez mandato, levando-os ao Semifinais da Copa do Mundo.

Com foco no rejuvenescimento para o Eliminatórias Conmebol rumo ao próximo Copa do Mundo FIFA em México/Estados Unidos/Canadá 2026, Bielsa está cultivando uma nova geração para o Sul-americanos.

Jovens jogadores talentosos como Federico Valverde, Darwin Nuts, Ronald Araujo, José Maria Gimnez, Facundo Torres, Facundo Pellistrie muitos outros estão agora na vanguarda, moldando o presente e o futuro da Uruguai recuperar o status de um dos melhores seleções nacionais do mundo.