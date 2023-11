Big Boi sofre um acidente com Live Owl durante apresentação de futebol universitário

TMZ. com

Garotão O desempenho de em um jogo de futebol americano universitário foi para o sul bem rápido quando ele decidiu dividir o palco com uma coruja que não estava exatamente sentindo a vibração… e tentou fugir do galinheiro, bem rápido!

O negócio é o seguinte: BB subiu ao palco na Geórgia após o jogo da Kennesaw State University com o mascote da escola, Scrappy the Owl, em seu braço – obviamente pensando que seria o prazer perfeito para o público. Ahhh, os planos mais bem traçados das corujas e dos homens!

NÃO saiu como planejado, como você pode ver no vídeo… Scrappy se assustou imediatamente durante a apresentação de Big Boi no sábado à noite e tentou voar para longe, mas foi amarrado à mão direita enluvada do rapper.