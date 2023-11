BILHÕES de boletos já foram quitados

O boleto bancário com QR Code, também conhecido como “BolePix“, cresceu 1,25% em três meses, de acordo com dados da Núclea, empresa de tecnologia para o setor financeiro. De 1º de julho até 15 de outubro de 2023, 1,2 bilhão de boletos registrados na plataforma foram pagos no Brasil, conforme divulgado pelo Valor Investe.

Hoje o boleto bancário com QR Code integrado já vem sendo utilizado no Brasil por algumas concessionárias de serviços essenciais, como água e energia elétrica. No entanto, apesar do mercado de boletos ser autoregulado, a oferta do “BolePix” não é compulsória. Isso significa que as empresas precisam informar aos bancos que têm interesse em disponibilizar o QR Code como meio de pagamento.

O boleto com QR code Pix é uma novidade que ainda está ganhando espaço no mercado brasileiro. Apesar disso, seu potencial é grande e é provável que ele se torne uma opção cada vez mais popular nos próximos anos.

Vantagens do BolePix

O boleto é um dos meios de pagamento mais populares do Brasil, mas também é conhecido por ser um pouco lento. O pagamento via Pix, por outro lado, é instantâneo. Para unir o melhor dos dois mundos, o mercado já está testando o boleto bancário com QR Code integrado para uso do Pix.

A novidade tem atraído as empresas que buscam mais agilidade para receber o dinheiro. Com o boleto com QR Code, o cliente pode fazer o pagamento com o celular em questão de segundos. Isso é uma vantagem importante para negócios que precisam receber pagamentos rapidamente, como e-commerces e serviços de assinatura.

Para o pagador, o Pix é mais fácil de usar do que os boletos tradicionais. Com o Pix, o pagador pode pagar por algo usando o aplicativo do banco sem precisar digitar nenhuma informação nem copiar links. Basta abrir o aplicativo, selecionar a opção “Pix” e escanear o QR Code presente na conta. O pagamento é realizado instantaneamente.

Para o credor, o Pix também é mais fácil de usar. Com o Pix, o credor recebe o dinheiro de forma imediata, sem precisar esperar um dia útil para a confirmação do pagamento. Nesse sentido, os pagamentos com QR Code no sistema de pagamentos instantâneos oferecem vantagens para todos os envolvidos.



Saiba como funciona o boleto com QR Code

O boleto com QR Code para Pix é um documento de cobrança tradicional, com as mesmas características e regulações do boleto bancário padrão. A diferença é que ele contém um QR Code Dinâmico do Pix.

Para pagar um boleto com QR Code, o cliente deve abrir o aplicativo do banco no celular e selecionar a opção de pagamento por Pix. Em seguida, deve escolher a opção “Ler QR Code” e apontar a câmera do celular para o código contido no boleto. Desse modo, o pagamento é realizado instantaneamente e o dinheiro é depositado na conta do beneficiário.

A expectativa é que o uso do “BolePix” continue crescendo à medida que o Pix se torna mais popular no Brasil. Isso porque a ferramenta combina as vantagens de ambos os meios de pagamento: a agilidade do Pix e a familiaridade do boleto bancário. Mais informações sobre o BolePix podem ser obtidas nos canais oficiais do Banco Central.