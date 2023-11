Bill Belichick aborda especulações sobre deixar os Patriots e garantir um novo emprego de treinador

Tele NFL comunidade está alvoroçada com rumores sobre o futuro de Patriotas da Nova Inglaterra’ treinador principal Bill Belichick. Recentemente, surgiram relatos sugerindo que o jogador de 71 anos pode estar pensando em deixar o time que o levou a inúmeras vitórias. Essa especulação ganhou força após os recentes desempenhos desanimadores dos Patriots, marcando uma mudança significativa para uma franquia que já foi sinônimo de sucesso.

Durante um episódio recente de “The Greg Hill Show” do WEEI, Belichick foi questionado sobre esses rumores, principalmente sobre a noção de que ele já escolheu seu próximo time. Em seu estilo característico, Belichick respondeu: “Sim, isso é ridículo.” Este breve comentário, embora desdenhoso, pouco contribuiu para alimentar a especulação.

Ainda pressionado sobre a possibilidade de treinar em outro lugar, Belichick permaneceu evasivo, concentrando-se em suas responsabilidades atuais. “Só estou tentando fazer o melhor trabalho que posso agora”, afirmou, reconhecendo a necessidade de melhorias. Ele também expressou indiferença às opiniões externas, dizendo: “Não me preocupo com o que todo mundo está dizendo. Já ouvi coisas boas, ouvi coisas ruins. Na verdade, não me importo.”

Este é o pior time dos Patriots desde 1992

O Patriotas‘as lutas têm sido evidentes, com uma derrota recente por 10-7 para o Gigantes de Nova York marcando sua terceira temporada de derrotas nos últimos quatro anos. A equipe, que antes mantinha um alto padrão de desempenho, parece estar em declínio, evocando lembranças da desafiadora temporada de 1992.

À medida que a temporada avança, a questão permanece se Belichick e os Patriotas continuarão sua parceria de longa data. Deve Belichick partir, é provável que não lhe faltem ofertas, dado o seu status lendário no NFL. No entanto, por enquanto, o seu foco permanece firmemente na tentativa de reverter a situação. Patriotas‘ fortunas, uma tarefa que se torna mais assustadora a cada jogo que passa. Só o tempo dirá como este capítulo histórico da história da NFL terminará.