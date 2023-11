Bill Maher critica os críticos da civilização ocidental, o Hamas não é a resposta

O apresentador do “Real Time” basicamente acha que o movimento crescente na América que justifica o que o Hamas fez a Israel é absurdo. Se apoiam o Hamas, afirma BM, então estão bem com a violência doméstica, a homofobia, o casamento infantil e assim por diante, porque esse é o manual do Hamas.

Bill não está criticando os palestinos… há muitas evidências de que a maioria NÃO apoia o Hamas, ele está comparando o terrorismo no centro do Hamas com as grades de proteção e as liberdades que têm sido o núcleo da civilização ocidental durante séculos – liberdade de expressão, liberdade da religião, o direito a um julgamento justo, os direitos das mulheres, e assim por diante. Ah, e na civilização ocidental EXISTE crime de guerra.