Bill Maher diz que as escolas públicas precisam ser como as escolas católicas

Bill Maher foi lançado nas escolas públicas na noite de sexta-feira, e é difícil argumentar contra a premissa… as escolas públicas estão falhando – falhando nos alunos E nos professores – e talvez a “velha” maneira de administrar as escolas deva ser revista.

O apresentador do “Real Time” expôs o problema com um vídeo bastante gráfico… e é difícil argumentar que os presos não estão administrando o asilo. Vídeo após vídeo mostram professores sendo espancados, chutados e atacados de várias outras maneiras. Um em cada sete professores foi vítima de alguma forma de violência física por parte dos seus alunos.

Em uma nota hilária, Bill observa que há 20 anos as crianças pareciam Britney Spears naquele famoso videoclipe. Hoje, eles se parecem mais com Brit dançando com facas.