Billie Eilish pede ordem de restrição contra homem que ela diz ter ameaçado família

Billie Eilish não está apenas com medo de sua própria segurança, ela está preocupada com seus amigos e familiares depois que um homem supostamente fez uma série de ameaças… e agora ela está pedindo ajuda ao tribunal.

Billie diz nos documentos do tribunal que algumas das mensagens que ele enviou incluem “Estou caçando seu irmão e os amigos dele” e uma mensagem de voz na qual ela diz que ele professou seu amor por ela e ameaçou matar seu irmão e Elon Musk .

Ele também supostamente escreveu: ‘Sinto muito pelo que vai acontecer com seu irmão, cara, eu tentei, você sabe o que estou dizendo, eu realmente tentei …’

Billie afirma que ele já a perseguiu fora de sua casa e perto da casa de sua família… e se preocupa “se ele não for contido, ele continuará seu padrão de assédio contra todos nós, agirá de acordo com suas ameaças e irá a extremos ainda mais extremos para agir de acordo com suas fantasias selvagens.”