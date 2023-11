Bio Ritmo Academia CONTRATA em SP, MG, ES, PR, SC e RJ

A Bio Ritmo, grupo de academias referência nas áreas de musculação, salas de ginástica, lutas e etc., está contratando novas pessoas para preencher o seu quadro de funcionários. Dessa forma, antes de falar mais sobre, consulte a lista de cargos disponíveis no momento:

Estagiário (a) – São Paulo – SP – Administração Geral: Apoiar os professores na preparação e condução de aulas, treinamentos e atividades físicas. Auxiliar os alunos, fornecendo orientações sobre exercícios, uso adequado de equipamentos e práticas seguras;

Consultor (a) de Vendas e Atendimento – São Paulo – SP – Atendimento;

Professor (a) de Musculação – West Plaza – São Paulo – SP – Educação Física;

Assistente de Serviços Gerais – Higienópolis – São Paulo – SP – Atendimento: Atendimento ao cliente no vestiário Masculino da Academia; Irá guardar os pertences dos alunos. Tratamento sempre cordial e simpático.

Professor (a) de Musculação – Interlagos – São Paulo – SP – Educação Física;

Professor (a) de Musculação Bio Ritmo Osasco

Consultor (a) de Vendas e Atendimento – Morumbi – São Paulo – SP – Atendimento;

Consultor (a) de Vendas e Atendimento – Barueri – SP – Atendimento;

Professor de Musculação – Cariacica – ES – Educação Física: Atender os cliente de forma cordial, montagem de treinos, auxiliar o cliente na sala de musculação;

Personal de Academia – Curitiba – PR – Educação Física;

Professor (a) de Musculação – Betim – MG – Educação Física;

Assistente de Serviços Gerais – São Paulo – SP – Atendimento;

Professor (a) de Musculação – Serra – ES – Educação Física.

Mais sobre a Bio Ritmo

Sobre a Bio Ritmo, podemos ressaltar que a marca nasceu em 1996 e desde então não para de inovar, escolhendo promover uma vida mais saudável e ativa para as pessoas. Garante uma excelente experiência e serviço do mercado fitness high-end.

Conta hoje com mais de 26 unidades e profissionais preparados para oferecer um acompanhamento especializado, uma grade completa de aulas e também os equipamentos mais modernos e tecnológicos do mercado.

Confira alguns benefícios

Vale transporte;

Seguro de Vida;

Parceria com o plano odontológico Amil dental;

Plano Vip Academia;

Plano de saúde;

Desconto em Faculdades parceiras para curso de graduação e pós graduação.

Como efetivar a sua candidatura?



Ficou interessado (a)? A candidatura ocorre de forma fácil! Você só precisa entrar nesse link para ir automaticamente à página do InfoJobs No site, tudo o que você precisa fazer é consultar os detalhes referentes à vaga com atenção e se candidatar.

Por fim, para não perde nenhuma notícia importante do nosso país e ficar de olho nas melhores vagas de empregos espalhadas pelos quatro cantos do Brasil, é só mergulhar no nosso site!