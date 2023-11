Birdman aborda Drusk em vídeo de vigilância ameaçador, corrente tomada

Confira… você pode ver Birdman e seus dois amigos enfrentando Drusk em uma escada, e as coisas esquentam rapidamente – com Baby aparentemente até tentando colocar as mãos em Dru.

Uma pequena briga começa, e Druski e seus amigos caem escada abaixo enquanto tentam escapar… correndo e perseguindo-o pelos corredores do estúdio – com Birdman em sua perseguição. Disseram-nos que Dru tinha acabado de terminar as filmagens de seu reality show, “Coulda Been House”, quando isso aconteceu … e pelo que parece, Birdman percebeu isso.