Blac Chyna dá uma festa épica de 7º aniversário para a filha Dream

Ângela Branco – anteriormente conhecido como Blac Chyna — dar Rob Kardashianfilha, Sonharteve festas de aniversário consecutivas no fim de semana passado – e aquela com a mãe dela era uma princesa, bem… sonho tornado realidade.

A festa aconteceu no domingo no Famecast em Santa Monica, onde Chyna – que agora usa seu nome verdadeiro – fez tudo com um tema da Disney… ou seja, ‘A Princesa e o Sapo’, e Mamãe Ursa não poupou qualquer despesa para tornar tudo muito real.

Para começar, havia cavalos de verdade no prédio – incluindo um que recebeu uma tintura para parecer um maldito unicórnio! Dream fez questão de embarcar e posar para fotos fofas.

Falando em fotos, quase todo mundo que estava lá – uma mistura confusa de vários amigos e familiares de Dream, além de seu meio-irmão Rei Cairo – tirei fotos com o fotógrafo profissional disponível… e todos pareciam estar se divertindo muito.

Faz sentido, considerando todo o resto que estava acontecendo… como o buffet de sobremesas, as sacolas de festa para os convidados e até a participação do próprio Hip Hop Harry (do show infantil). Ah, e sim… a própria “Tiana” do filme ‘P&TF’ também mostrou seu rosto.

Como dissemos, esta foi na verdade a segunda festa do Dream… apenas alguns dias antes, o pai e as tias dela – Kim dar Khloéespecificamente – deram uma festa própria para a aniversariante … e aquela foi igualmente extravagante, com o tema “dia de spa” por toda parte.

Não que seja uma competição ou algo assim, mas digamos apenas que Angela deu aos Kardashians uma corrida pelo seu dinheiro quando se tratou de se exibir para sua filha.