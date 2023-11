Black Friday 2023: As melhores dicas para não errar na compra da sua Smart TV

O período da Black Friday é uma excelente oportunidade para adquirir uma Smart TV com descontos incríveis. Com tantas opções disponíveis no mercado brasileiro, é fundamental conhecer as características essenciais para fazer a escolha certa.

Marcas como Samsung, TCL, LG e Philips oferecem modelos acessíveis, inclusive TVs 4K, que são as mais procuradas atualmente. Além do tamanho da tela, é importante considerar as tecnologias mais recentes, que podem proporcionar uma experiência imersiva.

Se você está em busca de uma nova TV para assistir a filmes e séries por streaming, jogar com seu console ou PC, ou simplesmente para desfrutar de uma experiência de cinema em casa, este guia completo irá te ajudar a fazer a melhor escolha.

Qual o seu tipo de uso?

Antes de tudo, é fundamental entender qual será o principal uso da TV. Cada modelo atende de maneira diferente às demandas dos usuários. Se você precisa de uma TV nessa apenas para assistir filmes e séries por meio de serviços básicos de streaming ou TV aberta, um modelo de entrada com taxa de atualização de 60 Hz pode ser suficiente.

Por outro lado, se você assina planos avançados de serviços de streaming, que oferecem suporte a resoluções mais altas e recursos como HDR e Imax Enhanced, talvez seja necessário investir em equipamentos intermediários, que são compatíveis com mais funcionalidades.

Se você é um jogador e utiliza um PC ou consoles como PS5, Xbox Series X e Xbox Series S, é interessante considerar TVs que ofereçam funções como VRR, FreeSync e taxa de atualização acima de 120 Hz, pois isso pode melhorar a experiência de jogo. Além disso, algumas marcas, como LG e Samsung, oferecem soluções que dispensam a necessidade de um console ou PC para jogar, permitindo que você jogue via streaming diretamente na TV.

As novas TVs da Sony também possuem recursos para otimizar jogos de futebol e outros esportes.

Tamanho da tela



Você também pode gostar:

O tamanho da tela é outro ponto importante a se considerar. No mercado brasileiro, a maioria das fabricantes oferece soluções entre 43 e 75 polegadas. Geralmente, quanto maior a tela, mais recursos a TV tende a oferecer. No entanto, já existem opções de 43 polegadas que oferecem uma quantidade interessante de recursos, mesmo sendo modelos de entrada.

Sistema operacional

O sistema operacional é uma parte fundamental da experiência com as Smart TVs modernas, pois determina o que cada TV pode oferecer e sua compatibilidade com serviços. Atualmente, os principais sistemas operacionais disponíveis são:

Android TV e Google TV: presentes em TVs de diversas marcas, o Android e o Google TV são sistemas operacionais do Google que oferecem integração com o Google Assistente e o Chromecast, além de compatibilidade com a maioria dos aplicativos disponíveis para Android. Sua versatilidade é um dos pontos fortes desses sistemas.

presentes em TVs de diversas marcas, o Android e o Google TV são sistemas operacionais do Google que oferecem integração com o Google Assistente e o Chromecast, além de compatibilidade com a maioria dos aplicativos disponíveis para Android. Sua versatilidade é um dos pontos fortes desses sistemas. Tizen: presente nas TVs Samsung, o Tizen é um sistema que oferece usabilidade simples, compatibilidade com os principais serviços online e até mesmo jogos via streaming em alguns modelos selecionados.

presente nas TVs Samsung, o Tizen é um sistema que oferece usabilidade simples, compatibilidade com os principais serviços online e até mesmo jogos via streaming em alguns modelos selecionados. Roku TV: embora seja um sistema menos popular, o Roku TV promete ser simples de usar e é compatível com a maioria dos serviços de streaming mais utilizados. Essa opção está presente principalmente em modelos de entrada.

embora seja um sistema menos popular, o Roku TV promete ser simples de usar e é compatível com a maioria dos serviços de streaming mais utilizados. Essa opção está presente principalmente em modelos de entrada. webOS: o sistema operacional das TVs da LG é uma solução completa que oferece acesso aos principais serviços de streaming e possui uma usabilidade única, utilizando um ponteiro que pode ser controlado pelo controle Smart Magic da marca. O webOS também é compatível com jogos via streaming em alguns modelos da LG.

Recursos

Observar quais recursos estão disponíveis em cada TV é fundamental para definir qual delas escolher. Se você procura mais qualidade de imagem, é interessante optar por televisores com suporte a HDR e HDR10, pois eles tendem a oferecer uma imagem de melhor qualidade, com cores mais vivas e melhores contrastes.

A taxa de atualização do display também é um ponto importante, principalmente para os jogadores. A maioria dos modelos disponíveis no mercado oferece apenas 60 Hz de taxa de atualização, mas existem soluções mais avançadas que podem chegar a 120 ou 144 Hz, frequências mais adequadas para quem busca fluidez em jogos de última geração.

Optar por TVs compatíveis com recursos como Dolby Audio pode proporcionar uma experiência sonora mais imersiva. Além disso, é interessante observar a potência do som, que geralmente é de apenas 20 W, e a compatibilidade com áudio Bluetooth, que permite o pareamento com sistemas de som sem fio.

Tecnologia da tela

A tecnologia do display é outro fator que pode impactar bastante na experiência com uma nova Smart TV. A maioria dos televisores disponíveis no mercado utiliza a tecnologia LED, que é o padrão em soluções de entrada e intermediárias. Já em modelos mais avançados, encontramos tecnologias como OLED, que, por utilizar um sistema diferenciado para iluminar o display, permite que a TV tenha um contraste muito superior aos televisores LED.

Além disso, existem opções mais recentes que trazem tecnologias como o Mini LED, que oferecem ainda mais qualidade de imagem e desempenho. No entanto, essa tecnologia costuma ser encontrada apenas em televisores premium.

Marcas

As principais marcas de televisores do mercado brasileiro são LG e Samsung, que oferecem modelos para praticamente todos os segmentos. Enquanto a LG utiliza exclusivamente o sistema operacional webOS, as TVs da Samsung são equipadas com o sistema Tizen. A TCL, por sua vez, tem trazido para o mercado brasileiro televisores das mais variadas categorias.

A fabricante tem focado em soluções de custo-benefício e oferece modelos com Android TV, Google TV e Roku TV, o que a coloca em diversos segmentos de preço. Além dessas marcas, também há opções de outras fabricantes, como Philco, Philips, Multilaser e Semp.

As TVs de entrada e intermediárias dessas marcas podem trazer sistemas Android ou Google TV, mas tendem a apresentar recursos mais limitados e taxa de atualização de apenas 60 Hz.

Ademais, com tantas opções disponíveis, escolher a Smart TV ideal na Black Friday 2023 pode parecer uma tarefa difícil. No entanto, ao considerar o seu tipo de uso, o tamanho da tela, o sistema operacional, os recursos e a tecnologia da tela, você estará mais preparado para tomar a melhor decisão.

Lembre-se de pesquisar as ofertas disponíveis e comparar os preços antes de fazer sua compra. A Black Friday é uma excelente oportunidade para adquirir uma Smart TV de qualidade com descontos incríveis. Aproveite essa data para transformar sua experiência de entretenimento em casa!