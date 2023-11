BLACK FRIDAY: como comprar SEM ENDIVIDAR?

A Black Friday é uma esperada promoção nacional. Muitos brasileiros ficam ansiosos ao longo do ano para a chegada deste dia. Em 2023, o dia oficial será em 24 de novembro.

Com isso, diversas lojas e serviços oferecem ofertas durante todo o mês. Mas, se deseja antecipar a compra de presentes na Black Friday, ou aproveitar outra oferta, esteja atento aos gastos excessivos.

Dicas práticas para adquirir produtos na Black Friday sem contrair nenhuma dívida

Apesar das reduções de preço, é crucial manter a organização para não ultrapassar o orçamento e evitar gastos além do necessário, pois isso pode resultar em dívidas no fechamento do ano. Então, quer aproveitar as ofertas? Vamos lá!

Avalie sua situação financeira

Antes de se entregar às tentadoras ofertas da Black Friday, avalie cuidadosamente sua situação financeira. Determine se é um momento propício para gastar. Se as compras comprometerem seu orçamento, é aconselhável adiá-las para quando for mais viável.

Estipule um limite de gastos

Após verificar o estado do orçamento e garantir que não haverá impactos negativos, defina um limite para os gastos. Considere o limite do cartão e os valores já comprometidos em compras anteriores.

Em meio a tantos descontos, é comum que os consumidores se deixem levar por impulsos. Portanto, faça uma lista do que pretende comprar, concentrando-se apenas nos itens previamente planejados.

Pesquise e compare preços

Os dias de ofertas incríveis muitas vezes estão acompanhados de fraudes enganosas. Para evitar cair em golpes, faça pesquisas de preços antecipadas. Dessa forma, ao chegar o dia, poderá comparar e determinar se um desconto é legítimo ou se a loja aumentou o preço apenas para depois reduzi-lo, alegando ser uma promoção.

Não negligencie os compromissos futuros

Lembre-se de que, além das compras na famosa Black Friday, ainda existem outros compromissos financeiros que surgirão no início do ano, como IPVA, IPTU, matrículas escolares e materiais. Portanto, faça cálculos e certifique-se de que não ficará no vermelho. Se necessário, abra mão de alguns produtos e reserve para uma ocasião posterior.

Extensões do Google podem te ajudar bastante nas compras da Black Friday

É viável descobrir ofertas na Black Friday 2023 com o auxílio de extensões de navegador. Ferramentas como Livelo, por exemplo, são projetadas para o Google Chrome e oferecem a capacidade de encontrar cupons, cashback, bem como diversas outras vantagens.

A instalação desses plugins é simples, bastando acessar a loja de extensões do Chrome e realizar o download. Durante o processo de compra, as ferramentas notificarão sobre os benefícios disponíveis em cada site.

Quais são as melhores extensões?

Coupert

O Coupert notifica o usuário sempre que houver cupons ou cashback disponíveis no site em que estiver realizando compras. Com essa ferramenta, é possível verificar se a loja é parceira do Coupert e, em caso afirmativo, ativar vários cashbacks com apenas um clique. Para adicionar no navegador, siga os passos abaixo:

Após adicionar a extensão ao seu navegador Google Chrome, clique em seu ícone para identificar os parceiros que estão oferecendo cupons de desconto. Para isso, basta clicar no ícone da sacola de compras, que o levará à aba “Hot Deals”;

Ative as notificações da extensão no Google Chrome e, em seguida, acesse um dos sites parceiros para utilizar cupons exclusivos. Se houver benefícios disponíveis, a extensão notificará automaticamente o usuário.

Livelo

A Livelo é um programa de pontuação com inscrição gratuita que possibilita acumular pontos, os quais podem ser trocados por milhas, produtos ou dinheiro ao efetuar compras em sites parceiros. No site oficial, o usuário pode explorar as empresas e verificar as opções de pontuação e vantagens disponíveis para cada e-commerce.

Além disso, a plataforma conta com uma extensão que pode redirecionar o usuário para um link de compra com benefícios automaticamente durante a navegação. Veja como usar a ferramenta a seguir.

Após instalar a ferramenta, abra a aba de extensões do Chrome e clique em “Aqui tem pontos Livelo”;

Um menu será exibido com as principais funções disponíveis na Livelo. Para sempre fazer compras acumulando pontos, ative o botão de “Redirecionamento automático”;

Com a função habilitada, a aba mostrará alguns dos parceiros disponíveis para acumular pontos , com um resumo de como funciona cada parceria. É possível navegar por nome, categoria e mais. Para aproveitar os benefícios, selecione um site parceiro e faça suas compras seguindo as orientações para acumular pontos;

, com um resumo de como funciona cada parceria. É possível navegar por nome, categoria e mais. Para aproveitar os benefícios, selecione um site parceiro e faça suas compras seguindo as orientações para acumular pontos; Outra maneira de não perder oportunidades de acumular pontos é simplesmente observar a extensão da Livelo. Mantenha-a fixa na barra de navegação e, ao entrar em um e-commerce, observe a cor da bolinha sobre a logo. Se estiver verde, significa que aquele site é parceiro, e suas compras gerarão pontos.